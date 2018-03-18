الخطيب : إيرادات الأهلي تضاعفت 6 مرات

على المصرى:قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن إيرادات النادي تضاعفت ستة أضعاف، منذ تولى المجلس الحالي للمسئولية، وأن النادي يمتلك لجنة استثمار على أعلى مستوى تضم قامات قادرة على إدارة اقتصاد دول، مثل فاروق العقدة، رئيس البنك المركزي الأسبق، ومحمد نجيب، رئيس بنك "سايب" وياسين منص

على المصرى:

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن إيرادات النادي تضاعفت ستة أضعاف، منذ تولى المجلس الحالي للمسئولية، وأن النادي يمتلك لجنة استثمار على أعلى مستوى تضم قامات قادرة على إدارة اقتصاد دول، مثل فاروق العقدة، رئيس البنك المركزي الأسبق، ومحمد نجيب، رئيس بنك “سايب” وياسين منصور، أحد العقول الاقتصادية الكبيرة.

وكشف الخطيب عن أنه اجتمع مع لجنة الاستثمار؛ من أجل وضع خطة لتحقيق زيادة أكثر في الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال احتفالية النادي الأهلي التي تقام حاليا تحت شعار «عائلة الأهلي تكرم الأساطير» و«الأهلي ينطلق»؛ للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية، بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه في كل الألعاب.

وأضاف الخطيب أن مجلسه وجد حلقة مفقودة بين النادي ومحافظة القاهرة؛ بسبب الخلافات التي شهدتها ساحة المحاكم، لذلك عمل سريعا على التغلب عليها، موضحا أنه اجتمع مع محافظ القاهرة، واتفق معه على تسديد مليونى جنيه كجزء من مديونيات النادي، بالإضافة إلى انتظار ما ستنتج عنه القضايا، وأكد أن علاقة الأهلي مع محافظة القاهرة وكل مؤسسات الدولة لابد أن تكون جيدة دائما.

