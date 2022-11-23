الخطيب : أول ظهور للرعاة كان على قميص الأهلي في أواخر السبعينيات

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن أول ظهور للشركات الراعية للكرة المصرية كان على قميص النادي في أواخر السبعينيات، موضحًا أن اتفاقية الرعاية مع شركة اتصالات مصر تؤكد على تاريخ وشعبية الأهلي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة اتصالات مصر اليوم الأربعاء، للإعلان عن توقيع اتفاقية الرعاية مع النادي الأهلي لمدة 4 سنوات.

وأوضح الخطيب أن الشراكة مع اتصالات مصر بدأت منذ سنوات طويلة وحققت نجاحات كبيرة، لافتا إلى أن النادي الأهلي يعمل باستمرار على إتاحة أفضل فرص استثمارية ومزايا للجهات الراعية له.

وأكد أن النادي الاهلي مر على تأسيسها 115 عاما حصد خلالها 144 بطولة محلية وقارية ودولية كما يعد أيضا من أكبر 5 أندية جماهيرية على مستوى العالم يمتلك محتوي رقميًا على مواقع التواصل الاجتماعي.