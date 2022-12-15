الخطوط الملاحية تواجه تكاليف الشحن بالتركيز على مناطق الطلب

تستهدف الخطوط الملاحية تغيير مسارات خدماتها، سعيًا منها إلى تقليل تكاليف التشغيل بسبب تغير مناطق الطلب والعرض نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعلن الخط الملاحى COSCO -أحد خطوط تحالف Ocean Alliance – عن إطلاق خدمات جديدة فى مسارات مختلفة، بإجمالى 353 سفينة، وسعة 4.62 مليون حاوية مكافئة، اعتبارًا من يناير المقبل، تماشيًا مع تنفيذ اللوائح البيئية الجديدة للمنظمة البحرية الدولية 2023.

ويضم التحالف الخطوط (CMA CGM وCOSCO وEvergreen وOOCL )، والذى يعد أهم التحالفات الملاحية بعد تحالف خطى ميرسك و(MSC)، والمعروف بخط 2M ، وThe Alliance، الذى يضم (Hapag –lioyd وHmm، وYang ming وOne).

قال يحيى أحمد، مدير التسويق والمبيعات بخط «كوسكو»، أن الخطوط والتحالفات توجه تركيزها على المناطق التى تظهر بها تجارة، ويرتفع فيها الطلب، موضحًا أن الخطوط داخل التحالف الواحد تقوم سنويًا بتقييم خدماتها، وتحديد مدى احتياجات كل خط على حدة خلال العام الجديد.

وأشار «أحمد» إلى أن الفرق خلال عام 2023 هو أن احتياجات كل الخطوط أصبحت واحدة، ولذلك جميعها تسعى إلى دخول السوق بمراكب ذات أحجام كبيرة، متابعًا أن الخريطة التجارية العالمية تغيرت، خاصة مع بدء تنفيذ الصين لمبادرتها «الحزام والطريق».

وأوضح أن حركة شحن الحاويات خلال الفترة الأخيرة تراجعت بسبب حالة العرض والطلب التى تأثرت كثيرًا نتيجة تداعيات الحرب الروسية، وأزمة الطاقة التى تعانى منها أوروبا، وبالتالى انخفاض المنتجات القادمة من أوروبا لغلق بعض المصانع.

وأضاف “أحمد” أن التداعيات وما صاحبها من نقص فى الخامات المطلوبة للصناعات والحرب الخفية بين أمريكا والصين، واستمرار بعض تداعيات وباء كورونا بالصين، أدت إلى تغيير المستهلكين من عاداتهم الشرائية والتى اتجهت إلى السلع الرئيسية فقط، وبالتالى أسواق جديدة.

وأشار إلى أن أصحاب البضائع أنفسهم غيروا من طريقة شحن بضائعهم على سفن الحاويات، واتجهوا إلى نقلها على سفن بضائع عامة، لقلة التكلفة ونوالين الشحن، مقارنة بأسعار نوالين سفن الحاويات، مشيرًا إلى أن %20 اتجهوا إلى شحن بضائعهم عالميًا بعيدًا عن الحاويات، علمًا بأن هناك صعوبة فى أن يتراجعوا فى قراراتهم بعد تراجع نوالين الشحن حاليًا.

وحسب ما أعلنه بيان التحالف Ocean Alliance، فإن الخدمات الجديدة أطلق عليها Ocean Alliance Day 7 ، ومكونة من 40 خدمة، تتضمن 21 طريقًا عبر المحيط الهادئ، (8 خدمات جنوب غرب المحيط الهادئ، و4 شمال غرب المحيط الهادئ، و8 آسيا – الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية وخليج الولايات المتحدة، و2 ترانس – أتلانتك، و7 آسيا – شمال غرب أوروبا، و4 آسيا – البحر الأبيض المتوسط، و4 الشرق الأقصى – الشرق الأوسط، و2 الشرق الأقصى – البحر الأحمر).

«أركاس»: إطلاق خدمات مشتركة للحد من شراسة المنافسة فى ظل تراجع التجارة عالمياً

من ناحيته، قال أسامة البحراوى، مدير قسم الوارد بالخط الملاحى أركاس إيجيبت، إن التحالفات تطلق خدمات جديدة، مستهدفة توفير تكاليف التشغيل قدر المستطاع، إضافة إلى تقليل المنافسة فيما بينها، ليكون فقط التنافس فى طريقة الخدمة.

وأوضح «البحراوى» أن تحالفات الشحن تضم مجموعة الخطوط الملاحية لتحقيق أهداف مشتركة تفيد الجميع، وليس فقط شركات النقل نفسها، ولكن العملاء أيضًا، من خلال الحصول على أسعار وطرق وأوقات عبور أفضل شحناتهم، وصولًا إلى الشاحنين الأصغر الذين يستفيدون من عروض التحالفات والامتيازات.

وقال إنه خلال تلك الأزمات تعد تلك التحالفات مهمة للغاية؛ إذ تصل التكلفة التشغيلية لحساب الشحن إلى أكثر من %67 من إجمالى تشغيل هذه العملية و%46 تتعلق بتكاليف الوقود، مع %21 المتبقية تتعلق برسوم الموانئ.

وقال إن التحالفات الثلاثة المهيمنة على طرق التجارة تتحكم فى %77.2 من سعة الحاويات العالمية، و%96 من التجارية بين الشرق والغرب، لا سيما أن التكاليف التشغيلية تخضع لتغييرات كبيرة خاصة الفترة الأخيرة.

فى سياق متصل، قال هيثم أباظة، مدير مخازن شركة راية لوجستيكس، ورئيس جمعية رعاية العاملين بالملاحة واللوجستيات أن تغير مسارات الخدمات لتحالف Ocean Alliance ناتج عن العرض والطلب بسبب تباطؤ حجم التجارة، موضحًا أن الخطوط توجه جهودها إلى المناطق التى يرتفع فيها الطلب حاليًا، مشيرًا إلى أن كل مسارات الخدمات تختلف من شركة إلى أخرى حسب سياستها.

وأضاف أن اتفاق الخطوط على تحالف واحد تستهدف به تقليل مصاريف التشغيل تحت بند اقتصادات الحجم.

ومن أهم مسارات الخدمات الجديدة للتحالف Ocean Alliance، استحوذ العبور بقناة السويس على أربعة مسارات مباشرة من آسيا إلى شمال غرب أوروبا، قائمة على مفهوم “البيئة الخضراء ومنخفضة الكربون” ، وتغطى تلك الخدمات 18 ميناء آسيويًا، و15 فى شمال غرب أوروبا.

كما أضافت شركة Ocean Alliance أربعة مسارات مباشرة إلى البحر الأبيض المتوسط، تضمنت إضافة خدمات مباشرة جديدة من الشرق الأقصى إلى ميناء الإسكندرية بمصر.