الخطوط الملاحية تسير خدماتها بحذر بين موانئ المغرب العربى والسوق المحلية

أكد عدد من الخطوط الملاحية العاملة بين المحطات البحرية المصرية وموانئ المغرب العربى عدم تأثر الحركة ا بين الطرفين على إثر الزلزال المغربى والاعصار الليبى «دانيال» والذى ضرب بعض المناطق.

أشار هانى عبد الرشيد وكيل خط الطاروس الإيطالى إلى أن الخدمات التى تربط بين الموانئ المصرية ودول المغرب العربى خاصة ليبيا والمغرب لم تتأثر أو تتوقف حتى الآن، برغم الأزمة التى تعرضت لها تلك الدول الشقيقة خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف أن السبب الرئيسى فى هذا الشأن يرجع إلى أن معظم الأزمات من الزلازل والأعاصير كانت بعيدة عن الموانئ والتى تقع فى الشمال، بينما التغييرات الطبيعية التى وقعت كانت معظمها فى الجنوب.

والجدير بالذكر أن خط الطاروس أعلن خلال أغسطس الماضى عن تدشين خدمات جديدة تربط بين ميناء الإسكندرية والموانئ الجزائرية لأول مرة لخدمة البضائع المصرية سواء الصادرات أو الواردات.

كما أطلق الخط الإيطالى مؤخرا تسيير خدمة ملاحية منتظمة بين موانئ الإسكندرية وليبيا وتركيا، بعد توقف الخدمة لسنوات.

وفى نفس السياق قرر خط CMA CGM الفرنسى وقف خدمته الجديدة بين تركيا وليبيا (TLX) التى تم إطلاقها حديثا، والتى بدأت فى يوليو، وتتصل بكل من شانغهاى ونينغبو ونانشا وسنغافورة وجدة ومالطا ومصراته، والتى كان آخر إبحار لها فى 11 أغسطس.

وأكدت مصادر مطلعة أن سبب وقف الخدمة يرجع إلى انخفاض أسعار النوالين البحرية على تلك الخدمة، حيث من المتوقع أن تتعرض أسعار الرحلات الطويلة لمزيد من الضغط خلال سبتمبر الجاري، خاصة أنها تتزامن مع عطلة العيد الوطنى التى تستمر أسبوعًا والتى تبدأ فى الأول من أكتوبر فى الصين.

وتدهورت الأسعار حسب تقارير ملاحية إلى البحر الأبيض المتوسط بسرعة بعد التمسك بعلاوة السعر على طريق آسيا وشمال أوروبا منذ العام الماضي.

وفى نفس السياق أشار مصدر مسئول بالمنطقة الجمركية الغربية على انتظام العمل بمنفذ السلوم البري، والذى يربط بين مصر وليبيا.

وأوضح أن هناك متابعة للموقف بالنسبة للأراضى الليبية حيث يتم حاليا انتظام العمل بمنفذ السلوم سواء لمرور البضائع أو الأفراد، وعدم تأثر المنفذ بكارثة الإعصار التى شهدتها الأراضى الليبية.