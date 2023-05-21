«الخطوط الملاحية» تستقبل موسم صادرات الفواكه بحزمة خدمات

أطلق عدد من الخطوط الملاحية البحرية حزمة من الخدمات الجديدة من الموانئ المصرية إلى المحطات البحرية العالمية لزيادة حجم أعمالها ، والاستفادة من من حجم الصادرات المحلية للأسواق الخارجية خاصة الحاصلات الزراعية والفواكه.

أعلن الخط الملاحي العالمي ZIM الاستثمار خلال الفترة المقبلة فى زيادة الحاويات الثلاجة وذلك نتيجة الطلب المتزايد على صادرات وواردات الحاصلات الزراعية والمجمدات بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة أنها قامت بطلب قرابة ألف حاوية مبردة والمعروفة بالحاويات «الثلاجة» وتأتي هذه الخطوة كجزء من تعاون ZIM المستمر مع مجموعة Maersk Container Industry) وذلك بهدف تحديث أسطول خط الـ ZIM المبرد ودعم نمو البضائع التي يتم التحكم tD درجة حرارتها.

واستثمر خط ZIM في حزمة التبريد الكاملة لشركة MCI ، بما فى ذلك Star Cool Integrated وبوابة Sekstant للاتصال المبرد.

فى نفس الوقت أطلق خط «وان» الياباني خدمة ملاحية أسبوعية جديدة من ميناء دمياط إلى موانئ حيفا وأشدود لنقل البضائع العامة و حاويات الترانزيت لخدمة الموانئ الأمريكية والآسيوية.

قال أحمد طارق المدير التجاري للخط بمصر إنه ولأول مرة يتم إطلاق خدمة مباشرة بين حيفا ومصر لخدمة الموانئ الفلسطينية، وسيتم إدراج موانئ حيفا وأشدود على مسارات الخدمات الملاحية المنتظمة التابعة لخط وان اليابانى لخدمة تلك المناطق ونقل البضائع بموانئ أمريكا وآسيا.

وأكد طارق أن ميناء دمياط يستقبل ثاني سفينة للخط نهاية مايو الجاري، لافتا إلي أن البضائع الواردة إلي ميناء دمياط هي ترانزيت بجانب صادر ووارد محلى خاص بمصر، لافتا إلى أن حجم المنقول من بضائع للخارج يرتفع مع بدء موسم تصديرالعنب.

وحول التكدس بميناء دمياط أشار طارق إلي انفراج أزمة التكدس بالميناء وبدء عودة الخطوط الملاحية التى غادرت الميناء لموانئ أخرى بسبب التكدس وتأخير انتظارات السفن و امتلاء الساحات الحاويات والبضائع نظرا لأعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالميناء.

من جانبه أعلن عبدالمنعم الجمل المدير العام لشركة «أوول فاست شيبنج أجنسى للملاحة» بدء خدمة نقل حاويات منتظمة من وإلى ميناء السخنة وذلك من خلال تمثيلها لخط DAHNAY LINE الهندي الجنسية ،وذلك من وإلى موانئ” الصين، والخليج العربي، والهند، إضافة إلى العراق، وباكستان، وبنجلاديش، وماليزيا، وتايلاند، سنغافورة” اعتبارا من شهر مايو الجارى.

ويأتى ذلك ضمن نشاط شركة «أوول فاست شيبنج اجنسى للملاحة» فى استقطاب خطوط ملاحية جديدة، الأمر الذي من شأنه زيادة حركة التجارة من وإلى الموانئ المصرية.

وأكد الجمل بأن الشركة أيضا بصدد الإعلان عن خدمات ملاحية جديدة إلى موانئ الاسكندرية ودمياط فى النصف الأول من عام 2024 تشمل خدمات شحن حاويات عادية و حاويات ثلاجات.

على صعيد متصل، كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس» عن خدمة جديدة سيتم تقديمها لاستقبال شحنات البضائع المجمعة المعروفة بـ«LCL».

وأضاف لـ«المال» أنه من المقرر أن تكون الخدمة من موانئ الهند إلى ميناء السخنة مباشرة وذلك لأول مرة بالسوق المحلية، بمعدل سفينة كل أسبوعين.

وقام عددا من الشركات بالتوسع خلال الفترة الأخيرة في استقبال خدمات من منطقة جنوب شرق آسيا والهند إلى ميناء السخنة توفيرا لأسعار النوالين من ناحية، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر وتلك المنطقة من ناحية أخرى.

كما قامت شركة «إيجيترانس» ببدء تقديم خدمة جديدة للبضائع المجمعة LCL من الموانئ الإيطالية إلى الموانئ المصرية بالتعاون مع بعض الخطوط الملاحية العالمية.

يذكر أن شركات نشاط البضائع المجمعة تتلخص فكرتها في تشغيل شركة الشحن مستودع عبارة عن إيداع جمركي « مخازن خارج الميناء » على أن يكون أكثر من 5 مستوردين فى حاوية واحدة.

ويتم خروج الحاويات من الميناء إلي الايداعات الجمركية على أن يتم الإفراج عنها جمركيا من خلال لجنة موجودة هناك حتى يتم تسهيل العمل بالدائرة الجمركية بالميناء وعدم تقسيم الحاوية الواحدة بها.

يذكر أن نشاط البوالص المجمعة يستحوذ على كمية كبيرة من نشاط الشحن البحري ولم يتأثر بتداعيات فيروس كورونا الأخيرة كما شهد منافسة واقتصر على الكيانات الكبيرة مؤخرا، وتقوم موانئ عالمية بتشغيل معظم أنشطتها لخدمة هذا النشاط مثل ميناء جبل علي بدبي.

وكشف الخط الملاحي CMA CGM عن تعزيز خدماته الجديدة في مسار شمال أوروبا والشرق الأوسط والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية «EPIC» بإضافة الميناء الفرنسي «دونكيرك».

وأوضح الخط الفرنسي – رابع خط ملاحي عالمي- أنه من المقرر بدء تفعيل خدماته علي مسارات القارة الهندية حتى شمال أوروبا اعتبارا من يونيو المقبل.

وستعود تلك الخدمات الجديدة بالنفع على قناة السويس حيث أن تلك المسارات تحقق السرعة في نقل التجارة من وإلى الشرق الأوسط والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية حتى شمال أوروبا، باعتبارها أكثر المناطق نموا في العالم حسبما أكد الخط الملاحي.

وسجل الخط الملاحي الفرنسي انخفاضًا بنسبة %3.6 على أساس سنوي في إيرادات الربع الرابع لتصل إلى 16.89 مليار دولار، مؤكدا أن ظروف السوق في صناعة النقل والخدمات اللوجستية استمرت في التدهور منذ النصف الثاني من عام 2022، بسبب بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي والانخفاض الحاد في أسعار الشحن.

وقامت شركة CMA CGM الفرنسية بالاستثمار في الموانئ المصرية بتشغيل محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية.