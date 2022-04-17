الخطوط الملاحية تبحث عن موانئ بديلة لميناء شنغهاي

أعلنت عدد من الخطوط الملاحية العاملة في نشاط الحاويات عن إلغاء الخدمات الخاصة بها في ميناء شنغهاي، ليتم استبدالها بخدمات أخرى عبر النقل متعدد الوسائط خاصة بالسكة الحديد كبديل عن النقل البحري.

ويأتي هذا القرار بعد تعرض الميناء لمشكلات جديدة بعد غلق مدينة شنغهاي بسبب زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأكدت تلك الخطوط أن معظم مدينة شنغهاي لا تزال قيد الإغلاق، بالرغم من الاجراءات المتخذة من السلطات الصينية لتخفيف القيود ببطء ، وهو ما كان له تأثير كبير على الميناء الأكثر ازدحامًا في العالم عادة في نشاط الحاويات.

وفي هذا الصدد أكد مصدر مسئول بتوكيل أحد الخطوط الملاحية العالمية، أن أسباب غلق الميناء كانت بعد الافتقار إلى قدرة النقل بالشاحنات، بما تسبب في وقف الميناء خلال الأيام الأخيرة، وإلغاء الخدمات التي تتردد على الميناء من قبل الخطوط العالمية في الحاويات.

وأوضح أن أهم الخطوط التي أعلنت رسميا خلال الساعات الأخيرة وقف خدماتها من ميناء شنغهاي Maersk و ONE ، و Hapag-Lloyd و MSC عبر النقل البحري، ليتم نقل الحاويات عبر السكك الحديدة، كما تقوم حاليا بتحديد موانئ بديلة لشنغهاي والذي يعد الأهم في الصين، خاصة بالنسبة للحاويات الخطرة والمبردة والتي تعد من أهم البضائع المنقولة مع هذا الميناء الصيني.

ووفقًا لشركة نورمان جلوبال لوجيستكس Norman Global Logistics ، المتخصصة في أعمال النقل بين أوربا وأسيا، فقد ألغى تحالف Ocean Alliance ، 36 رحلة إلى شنغهاي منها 6 رحلات تحولت أحجام الصادرات بشكل متزايد إلى ميناء نينغبو، لكن NGL قالت إن ظروف سلسلة التوريد تتدهور مرة أخرى في تلك المدينة أيضًا، مضيفة: ” لقد ساء الوضع في ثاني أكبر ميناء في الصين، مع إدخال المزيد من حالات Covid والتدابير.

وقد تضافر هذا مع محاولة الكثير من الشاحنين إعادة توجيه البضائع من شنغهاي عبر نينغبو ، وخاصة تلك الموجودة في مقاطعات جيانغسو وآنهوي وسيشوان.”

كما أعلنت Flexpoprtللشحن تواصل شركات النقل عن البحث عن بدائل بمنطقة جنوب شرق أسيا بسبب القيود والانخفاضات في نشاط الشحن خارج الصين.

وأكدت الشركة أنه مع ذلك، فإن تأثير إغلاق شنغهاي لا يقتصر على النقل والإمداد وحركة البضائع ، ولكنه يؤثر أيضًا على الأنشطة الاقتصادية الأكثر أهمية لعقد الصفقات والشؤون المالية والإدارة.

وتمتد المناطق النائية لشنغهاي إلى أبعد من ذلك بكثير في دلتا شرق الصين، وتمتد عواقب الإغلاق إلى هذه المناطق الشاسعة أيضًا، على المدى القصير ، قد يحول المشترون في الخارج بعض المشتريات إلى مناطق تصنيع بديلة، مثل الآسيان والمكسيك “.