الخطوط الملاحية تؤكد تأثرها بالتغيرات الجيوسياسية وانخفاض أسعار الشحن عالميا

أكدت شركة Linerlytica لتحليل عمليات الشحن البحري، إلى أن الانخفاض المفاجئ والعميق في أسعار شحن الحاويات في الربع الثالث كان بسبب محاولات شركة Maersk Lines لاستعادة حصتها في السوق.

وذهبت الشركة في تقريرها الذي ” ترجمته المال ” إلى أنه تم إنخفاض أسعار شحن الحاويات بشكل ملحوظ على مدار هذا العام حيث تعرضت أساسيات السوق لصدمة مزدوجة مع انخفاض الطلب وارتفاع القدرة الاستيعابية مع ترجمة المستويات القياسية للطلبات إلى عمليات التسليم.

يقول المحلل إن خفض سعر ميرسك كان وراء خسائر الربع الثالث

ونتيجة لذلك، قالت شركة Linerlytica إن شركة Maersk “تحولت” إلى خسارة أرباح قبل الفوائد والضرائب بقيمة 27 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من هذا العام.

وقال التقرير: “بدلاً من التخلص من الطاقة الفائضة، عملت شركة ميرسك على إضافة طاقة جديدة بشكل نشط مع خفض أسعار الفائدة لاستعادة حصتها في السوق، حيث كان التخفيض الكبير للأسعار من قبل شركة ميرسك أحد الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الكبير في أسعار السوق في الربع الثالث.

وفي تحليلها، تشير شركة Linerlytica إلى انخفاض متوسط أسعار الشحن لشركة Maersk بنسبة 14% على أساس ربع سنوي، على الرغم من أن 68% من إجمالي أحجامها تعتمد على عقود ثابتة.

وبشكل أساسي، قال تقرير لشركة دروري للنقل البحري، إن جميع شركات النقل تظهر علامات على العودة إلى ممارسات ما قبل وباء كورونا المتمثلة في السعي للحصول على حصة في السوق، حيث كانت هناك تعليقات واردة إلى شركة دروري من جهات اتصال للمصدرين والمستوردين ” الشاحنين ” أن بعض مقترحات الأسعار “مذهلة” من حيث أنها كذلك قليل.

كما ذكر التقرير أن هناك أسباب أخرى ترجع هذا الانخفاض في اسعار الشحن، حيث يُعتَقد أن هذا يرجع على الأرجح إلى انخفاض مشاكل المياه في قناة بنما.

بخلاف ذلك، رسم تقرير شركة دروري صورة صعبة للمستقبل القريب لقطاع الحاويات، حيث توقع أنه من المقرر أن تقوم شركات الشحن بتجديد أسعار العقود المميزة للعام المقبل.

بخلاف ذلك، أكد التقرير أن معظم شركات الشحن ينصب تركيزها على الحفاظ على سلاسل التوريد في ظل خلفية غير مؤكدة للغاية من التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والشكوك الاقتصادية بما في ذلك علاقة الصين مع الولايات المتحدة ومتطلبات إضافة مرونة إلى العرض.

خط يانج مينج يحقق 3.5 مليار دولار خلال الربع الثالث

وفي نفس السياق أعلنت خط يانج مينج ( Yang Ming ) أنه حقق إيرادات تبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي وأرباحًا تبلغ 200 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك عبر تقرير نشرته شركة يانغ مينغ للنقل البحري تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2023.

وظلت الإيرادات الإجمالية لشركة Yang Ming في الربع الثالث مستقرة مقارنة بالربعين السابقين، ومع ذلك، انخفضت أسعار الشحن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفقًا لأحدث توقعات نمو العرض والطلب في سوق الشحن لشركة Alphaliner، من المتوقع أن يصل معدل نمو العرض العالمي لسعة سفن الحاويات في عام 2023 إلى 8.4%، و1.4% لمعدل نمو الطلب.

أما بالنسبة لتوقعات عام 2024، فيرتفع معدل نمو العرض إلى 9.1%، و2.2% لمعدل نمو الطلب.

وقال يانغ مينغ في بيانه: “ستظل هناك فجوة كبيرة بين معدلات نمو العرض والطلب في عام 2024، مما يمثل تحديًا تشغيليًا ستحتاج شركات الشحن الدولية إلى معالجته، مع استمرار مشكلة اختلال التوازن بين العرض والطلب”.

وأضافت شركة النقل البحري يانج مينج ومقرها تايوان: “من المتوقع أن يتأثر التطور الشامل لسوق الشحن بالتضخم العالمي المرتفع المستمر، والتوترات الجيوسياسية الدولية، وتعديلات السياسة التي تجريها المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بنظام الإعفاء من كتلة الاتحادات (CBER).”

هاباغ لويد مع انخفاض أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023

وفي نفس السياق اختتمت شركة Hapag-Lloyd الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي (4.2 مليار يورو) وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك للمجموعة بقيمة 3.0 مليار دولار أمريكي (2.8 مليار يورو).

كما بلغت أرباح المجموعة 3.4 مليار دولار أمريكي (3.2 مليار يورو)، وهذه النتائج أقل بكثير من مستوى العام السابق بسبب التغير الحاد في ظروف السوق.

ومع التوسع الإضافي في أعمالها في مجال المحطات، تم أيضًا تقسيم الأنشطة التجارية لمجموعة Hapag-Lloyd لأول مرة إلى قطاعات الشحن البحري والمحطات الطرفية والبنية التحتية.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الشحن البحري إلى 4.5 مليار دولار أمريكي (4.1 مليار يورو)، فيما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 3.0 مليار دولار أمريكي (2.7 مليار يورو)، كما انخفضت الإيرادات إلى 15.2 مليار دولار أمريكي (14.1 مليار يورو).

وأرجعت الشركة إلى أن هذا يرجع إلى انخفاض متوسط سعر الشحن بمقدار 1,604 دولار أمريكي/ حاوية مكافئة (التسعة أشهر 2022: 2,938 دولار أمريكي/ حاوية مكافئة) ، حيث انخفض هذا الرقم بشكل أكبر في الربع الثالث من عام 2023، إلى 1,312 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية مكافئة (الربع الثالث من عام 2022: 3,106 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية مكافئة)، وكان أقل بكثير في العديد من الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في المقابل، تحسنت أحجام النقل في الربع الثالث، حيث ارتفعت بنسبة تقل قليلاً عن 5 بالمائة لتصل إلى 3,110 حاوية مكافئة (الربع الثالث من عام 2022: 2,975 حاوية مكافئة).

ونتيجة لذلك، كانت الأحجام المجمعة البالغة 8,916 حاوية مكافئة في الأشهر التسعة الأولى من العام مساوية تقريبًا لتلك الموجودة في الفترة نفسها من العام السابق (9 أشهر 2022: 8,987 حاوية مكافئة).

كما أشار تقرير صادر عن الشركة إلى أن نفقات النقل شهدت انخفاضًا على أساس سنوي بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 9.6 مليار دولار أمريكي (8.9 مليار يورو)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى التطبيع المستمر لسلاسل التوريد العالمية بالإضافة إلى انخفاض متوسط سعر استهلاك الوقود بمقدار 611 دولارًا أمريكيًا للطن ( 9 أشهر 2022: 755 دولارًا أمريكيًا/طن).

وفي قطاع المحطات والبنية التحتية، تم تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 38 مليون دولار أمريكي (35 مليون يورو) وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك قدرها 29 مليون دولار أمريكي (27 مليون يورو) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وبما أن القطاع الجديد لا يزال في طور المعالجة الجاري تشكيلها، فهي لا تعكس نتائج فترة تسعة أشهر كاملة. وهي تشمل حصص Hapag-Lloyd في 20 محطة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والهند وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مشاركات أخرى في البنية التحتية.

وذهب التقرير إلى أنه بفضل الزيادة في أحجام النقل في الربع الثالث، ظلت الأحجام ثابتة تقريبًا لفترة التسعة أشهر مقارنة بعام 2022، وفي الوقت نفسه، أكدت الشركة أنه تم مواصلة تنفيذ أجندتنا الإستراتيجية، ووسعنا محفظة محطاتنا، وتعزيز رضا العملاء مرة أخرى من خلال تحسينات الجودة، ومع ذلك، فإن أسعار الشحن أقل من مستوى العام السابق.

وكما هو متوقع، انخفضت مرة أخرى في الربع الثالث – وهو ما ينعكس في انخفاض الأرباح بكثير، واستجابة لذلك، فإن الشركة أكدت على أنها تعمل جاهدة لتقليل النفقات بشكل أكبر، مثل تحقيق وفورات في جانب المشتريات وإجراء تعديلات على شبكة خدماتنا. ومع ذلك، إذا لم تنتعش أسعار الفائدة الفورية، فقد نواجه بعض الفصول الصعبة في بيئة السوق الخافتة هذه.

وقال رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة Hapag-Lloyd AG، بالنسبة لعام 2023 بأكمله، جعلت شركة Hapag-Lloyd التوقعات التي نشرتها في 2 مارس أكثر تحديدً، من المتوقع الآن أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 4.5 إلى 5.5 مليار دولار أمريكي (4.1 إلى 5 مليارات يورو) وأن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 2.4 إلى 3.4 مليار دولار أمريكي (2.2 إلى 3.1 مليار يورو).

وتخضع هذه التوقعات لعدم اليقين نظرًا للصراعات الجيوسياسية العديدة، والضغوط التضخمية المستمرة، واستمرار مستويات المخزون المرتفعة للعديد من العملاء.