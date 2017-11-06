الخطوط القطرية تعزز عملياتها في الصين بصفقة جديدة

عبدالغفور أحمد محسنأعلنت الخطوط الجوية القطرية عن الاستحواذ على حصة نسبتها 9.6% في شركة "كاثي باسيفيك" الجوية التي تتخذ من هونج كونج مقرا رئيسا لها، بقيمة 5.16 دولار هونج كونجي (662 مليون دولار)، في صفقة من شأنها تعزيز عمليات الشركة القطرية في السوق الصينية المربحة، بحسب تقرير لبي بي س

عبدالغفور أحمد محسن

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن الاستحواذ على حصة نسبتها 9.6% في شركة “كاثي باسيفيك” الجوية التي تتخذ من هونج كونج مقرا رئيسا لها، بقيمة 5.16 دولار هونج كونجي (662 مليون دولار)، في صفقة من شأنها تعزيز عمليات الشركة القطرية في السوق الصينية المربحة، بحسب تقرير لبي بي سي.

وبموجب الصفقة ستصبح الخطوط القطرية ثالث أكبر مساهم في “كاثي باسيفيك”، والصفقة هي الأولى من نوعها من حيث استثمار شركة شرق أوسطية في سوق الطيران شرق آسيا.

وتعد الصين من أسرع أسواق الطيران نموا في العالم، ويتوقع أن تصبح الأكبر في العالم بحلول عام 2022.