الخطوط القطرية تعتزم تسريح 20% من موظفيها

تعتزم الخطوط الجوية القطرية تسريح ما لا يقل عن 20% من عدد موظفي الشركة، وإبقاء طائرات إيرباص إيه 380 دون تحليق حتى أواخر 2021، حسبما ذكرت وكالة سكاي نيوز عربية.

قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، إنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20% من موظفي المجموعة، وأن الشركة تُجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لإرجاء جميع تسليمات الطائرات المعلّقة.

وأكد الباكر، اليوم الثلاثاء، أن الناقل الوطني يُجري محادثات مع شركتي الطيران “إيرباص” و”بوينج” لأجل إرجاء عمليات تسليم كل الطائرات المعلقة.

وحذر الباكر شركتي إيرباص وبوينغ من رفض طلبات شركة الطيران بتأجيل تسلم طائرات.

وقال: “نتفاوض مع بوينغ وإيرباص لتلبية طلبنا للتأجيل، ونأمل أن يلتزم كلا المنتجين”. وأضاف: “لا تملكان بديلًا عن القبول وإذا جعلا الالتزام صعبًا.. لن نقوم بالعمل معهما مجددًا”.

وفي حين كانت الشركة لا تزال تشغّل في مارس رحلات إلى 170 وجهة على متن 234 طائرة، بات اليوم عدد الوجهات التي تسيّر رحلات إليها 35 فقط.

وفي منتصف أبريل الماضي، توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتراجع عائدات شركات طيران الركاب في 2020 بنسبة 55%، أي ما يعادل 314 مليار دولار، بسبب “كوفيد- 19”.