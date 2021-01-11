الخطوط القطرية تسير أول رحلة إلى السعودية منذ 2017

وصلت، اليوم الإثنين، أول طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى العاصمة السعودية الرياض منذ عام 2017.

والرحلة التي انطلقت من مطار حمد الدولي في الدوحة وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض على طائرة من طراز إيرباص A350-100.

ولاحقا، تسير “القطرية” رحلاتها إلى جدّة اعتباراً من يوم الخميس القادم من مطار حمد الدولي، كما تطلق رحلاتها إلى الدمَّام اعتباراً من يوم السبت.

وتأتي عودة الطيران القطري إلى السعودية عقب “بيان العلا” الذي أعلن عن مصالحة خليجية شملت مصر.

وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت من جهتها تسيير رحلات إلى قطر.