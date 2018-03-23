الخطوط الفرنسية تلغي ربع رحلاتها بسبب الإضراب

الأناضولألغت الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الجمعة، ربع رحلاتها، بسبب إضراب دعت له 11 نقابة للطيارين وأطقم الطائرة والموظفين، مطالبين بزيادة أجورهم.ويشارك في الإضراب نحو 35% من الطيارين، و31% من موظفي غرف التحكم، و29% من عمال الأعمال الصناعية، بحسب وسائل إعلام محلية.وطرحت إدارة الخطوط ال

الأناضول





ألغت الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الجمعة، ربع رحلاتها، بسبب إضراب دعت له 11 نقابة للطيارين وأطقم الطائرة والموظفين، مطالبين بزيادة أجورهم.





ويشارك في الإضراب نحو 35% من الطيارين، و31% من موظفي غرف التحكم، و29% من عمال الأعمال الصناعية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وطرحت إدارة الخطوط الجوية الفرنسية مسودةً لاتفاقية تتضمن زيادة عامة في أجور العاملين بنسبة 10 %، بحيث يتم دفعها على مرحلتين.

وأعلنت شركة الطيران، أمس الخميس، أن “70% فقط من رحلاتها طويلة المدى سوف تعمل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى 80% من الرحلات المتوسطة”.

ومن المتوقع أن يطرأ تأخير على بعض رحلات الطائرات المحجوزة مقاعدها بالكامل، وفق المصدر نفسه.

يأتي هذا الإضراب بعد خطوة مماثلة له، في فبراير الماضي، بعد القيام بتعليق نحو 50% من رحلات الخطوط الجوية الفرنسية الطويلة من باريس، و25% من الرحلات المتوسطة من وإلى مطار “شارل ديجول”، و15% من رحلاتها قصيرة المدى.