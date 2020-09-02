الخطوط السعودية تكشف عن شروط السفر لنقل العائدين إلى المملكة

أعلنت الخطوط السعودية، عن 7 شروط للسماح بالسفر إلى المملكة عبر أسطولها الجوي، بالإضافة إلى متطلبات السفر إلى 25 دولة.

وطالبت شركة الخطوط السعودية المسافرين باتباع الإرشادات الصحية والتوجيهات الصادرة من السلطات الصحية السعودية.

الخطوط السعودية: توقيع نموذج تعهد بالالتزام بالاشتراطات الصحية

وتضمنت شروط السفر إلي المملكة العربية السعودية، أولاً: يجب على جميع الضيوف تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقاً لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

ثانياً: سيخضع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر).

الخضوع للحجر الصحي بالمنزل 7 أيام

ثالثا: يجب على جميع الضيوف تثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما، أما الشرط الرابع يتضمن تحديد موقع المنزل للضيوف من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من الوصول.

خامساً: يجب على الضيوف مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

سادساً: يجب على الضيوف الدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي، بينما الشرط الأخير ينص علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

الخطوط السعودية تمتلك 142 طائرة

الجدير بالذكر، أن الخطوط الجوية العربية السعودية، هي شركة الطيران الوطنية السعودية، وإحدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، تتخذ من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزاً رئيسياً لعملياتها، إضافةً إلى فروعها الآخرى.

وتمتلك الشركة اليوم (142) طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم، موزعة ما بين 93 طائرة من طراز الإيرباص و 49 طائرة من طراز البوينج.