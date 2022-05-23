الخطوط السعودية تطلق رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى دبي الشهر المقبل

أعلنت نيوم عن شراكتها الاستراتيجية مع الخطوط الجوية السعودية لتسيير رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى وجهات مختارة، تبدأ نهاية يونيو القادم برحلات أسبوعية إلى دبي.

وأشارت نيوم في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن هناك خططا مستقبلية لتسيير رحلات مباشرة إلى لندن، موضحة أن هذه الخطوة تعد انطلاقة للخدمات التجارية عبر المطار الذي سيتمكن نحو 40% من سكان العالم من الوصول إليه في أقل من 4 ساعات من خلال موقعه الاستراتيجي على مفترق 3 قارات.

ويعد مطار خليج نيوم أحد المرافق الحيوية والرئيسية لتطوير نيوم، وسيكون الشريان الحيوي لتسريع وصول سكان نيوم وشركاء الأعمال والباحثين عن مستقبل جديد إلى نيوم.

يذكر أنه من خلال هذه الشراكة ستقوم الخطوط السعودية بتشغيل رحلات مباشرة من وإلى مطار خليج نيوم، وستتزين بعض الطائرات المغادرة من المطار بتصاميم مشتركة تجمع بين هوية الخطوط السعودية وعلامة نيوم التجارية.