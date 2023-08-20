الخطوط الجوية الكويتية تخطط لتأجير 8 طائرات إيرباص خلال 10 سنوات

تُخطط شركة الخطوط الجوية الكويتية لتأجير ثماني طائرات ركاب من طراز إيرباص خلال عشر سنوات، حسبما أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان.

وأضاف – في مؤتمر صحفي اليوم الأحد – أن الشركة المملوكة للدولة تدرس عروضا من شركات لتأجير الطائرات وأن مدة عقود تأجير الطائرات، وجميعها من طراز إيرباص 321 نيو، ستتراوح بين ثماني وعشر سنوات.

وتأتي خطة تأجير 8 طائرات إضافة إلى صفقة بمليارات الدولارات أبرمتها الخطوط الجوية الكويتية مع شركة إيرباص في عام 2022 لشراء 31 طائرة تسلمت 18 طائرة منها بالفعل.

وفي حين تضررت شركات الطيران على مستوى العالم بشدة من جائحة كوفيد-19، فإن العديد من شركات الطيران الخليجية شهدت انتعاشا سريعا في الطلب وأصبحت تضطلع بأدوار أساسية في توجه حكوماتها لتنويع اقتصاداتها عبر قطاعات مثل السياحة.

وقال “الدخان” إن تكلفة وقود الطائرات زادت على الخطوط الجوية الكويتية 38 % على أساس سنوي منذ بداية عام 2023.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي في المؤتمر الصحفي نفسه أن الخطوط الجوية الكويتية تجري مفاوضات مع مؤسسة البترول الكويتية حول آلية للتخفيض لتقليل تكاليف وقود الطائرات على الشركة.