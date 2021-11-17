الخطوط الجوية القطرية تدرس شراء طائرات شحن من بوينج

الخطوط الجوية القطرية قد تصبح أول عملاء نسخة الشحن الجديدة من طائرة بوينج 777 إكس

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر اليوم الأربعاء إن الشركة تدرس شراء طائرات شحن ، وتدرس “عرضاً جذاباً من بوينج”.

وقال الباكر “ندرس بجدية تقديم طلبية كبيرة لطائرة شحن لأننا… ومع عملنا أيضاً على تنمية نشاط الشحن لدينا، بحاجة إلى أن نكون على مسار مستدام في ذلك الصدد وسنقدم قريباً طلبية كبيرة لشراء طائرات شحن.

شراء طائرات شحن

وأضاف: “بالطبع، لا أستطيع أن أخبركم مع من سنقدم الطلبية. ولكن هناك شيء واحد يمكنني قوله هو أن العرض الذي تلقيناه من بوينج جذاب للغاية لشركة الطيران”.

يعزز هذا التصريح المؤشرات على أن الخطوط الجوية القطرية قد تصبح أول عملاء نسخة الشحن الجديدة من طائرة بوينج 777 إكس. وستكون في منافسة مع نسخة الشحن من طائرة إيرباص إيه 350، والتي ضمنت مشتريها الأول في معرض دبي للطيران.

وقال الباكر “لا ننظر فقط إلى السعر، بل ننظر إلى الأداء، وأعتقد أن الطائرة التي تطورها بوينج ستتفوق في الأداء على الأسطول الحالي لدينا”.

كان الباكر يتحدث للصحفيين في عرض تقديمي لنسخة الركاب من أكبر طائرة بمحركين في العالم 777 إكس، والتي وصلت إلى الدوحة اليوم بعد ظهورها لأول مرة في معرض دبي للطيران.

تأخرت طائرة الركاب، التي تخلف الطائرة 777 عريضة البدن الأكثر مبيعاً لبوينج، عامين ونصف العام على الأقل وسط حالة من الضبابية بشأن الجدول الزمني لاعتمادها.

وقال الباكر إن الخطوط الجوية القطرية تتوقع استلام أول نسخة ركاب من 777 إكس في 2023. وقالت بوينغ هذا الأسبوع إنها ملتزمة بخطط تسليم الطائرة في ذلك العام.