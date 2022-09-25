الخطوط الجوية القطرية تحصل على لقب أفضل شركة طيران فى العالم

حصلت شركة الخطوط الجوية القطرية على لقب أفضل شركة طيران فى العالم فى استطلاع أجرته شركة سكاى تراكس وموقع مراجعة وتصنيف المطارات مؤخرا، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

أجرت “سكاي تراكس”، وهى شركة طيران مقرّها المملكة المتحدة، وموقع مراجعة وتصنيف المطارات، أكثر من 14 مليون استطلاع رأي للعملاء في أكثر من 100 دولة في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، لمعرفة شركة الطيران المفضلة حاليًا في العالم.

وهذا العام، لم يكن الفائز على منصة التتويج غريبًا. فقد فازت الخطوط الجوية القطرية بإجمالي سبع مرات منذ تقديم الجوائز عام 1999.

وحصدت الخطوط الجوية القطرية 8 جوائز أخرى أمس الجمعة، ضمن أفضل درجة لرجال الأعمال، وأفضل مقعد في درجة رجال الأعمال، وأفضل لاونج لتناول الطعام في درجة رجال الأعمال.

الخطوط القطرية تحتل المرتبة الأولى في تصنيف AirlineRatings.com لأفضل شركات الطيران في العالم

وقبل شهرين فقط، احتلت شركة النقل المرتبة الأولى في تصنيف AirlineRatings.com لأفضل شركات الطيران في العالم.

وشكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، “موظفيه الرائعين” على “تفانيهم المستمر وقيادتهم”.

وتابع: “الفوز بهذه الجوائز في نفس العام الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسنا هو أمر مجزٍ أكثر”.

وبعد فترة وجيزة من حصوله على الجائزة، قال لـشبكة ” سى إن إن” إنّ سر النجاح المستدام لشركة الطيران كان: “خدمة متّسقة، ومنتج متّسق، واهتمام ثابت بالركاب، وتفانٍ مطلق من كل من يعمل في شركة الطيران”.

وفازت الخطوط الجوية السنغافورية، بالمركز الثانى فى قائمة أفضل شركات الطيران في العالمية وفقًا لاستطلاع “سكاي تراكس”، بتسع جوائز، بينها أفضل طاقم عمل في المقصورة، وأفضل درجة أولى، وأفضل مقعد في الدرجة الأولى، وغيرها.

وحلّت طيران الإمارات في المرتبة الثالثة، وحصلت على جائزة أفضل أنظمة ترفيه على متن الطائرة، وأفضل درجة سياحية، وأفضل خدمة لتقديم الطعام في الدرجة السياحية، وأفضل مقعد على الدرجة السياحية الممتازة.

واحتلت ANA اليابانية المرتبة الرابعة، وحصلت أيضًا على لقب أنظف شركة طيران في العالم. وفازت خطوط ANA اليابانية بأربع جوائز، بينها أفضل الخدمات في المطار.

وجاءت خطوط كانتاس الجوية في المرتبة الخامسة في الاستطلاع، الذي أجري على أكثر من 350 شركة طيران، باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والروسية، واليابانية، والصينية.