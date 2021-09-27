نقل وملاحة

الخطوط الجوية القطرية تتلقى 3 مليارات دولار مساعدات حكومية

بعد إعلان تسجيل خسائر إجمالية قدرها 4.1 مليار دولار عن العام المنتهي في 31 مارس
المال - خاص 12:59 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 12:59 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية ، الاثنين، إنها تلقت 3 مليارات دولار من المساعدات الحكومية لمواجهة تباطؤ السفر الناتج عن الوباء وتعويض الخسائر التي ألقت باللوم فيها على تكلفة إيقاف الطائرات.

أعلنت شركة الطيران، في وقت سابق من اليوم، تسجيل خسائر إجمالية قدرها 4.1 مليار دولار عن العام المنتهي في 31 مارس الماضي أي ضعف الرقم لنفس الفترة من العام السابق، بحسب ما نقله سبوتنيك الروسية عن “فرانس برس”.

ومن دون تكلفة تعطيل طائرات إيرباص “إيه 380” و”إيه 330″، سجلت الخطوط الجوية القطرية خسارة تشغيلية أساسية للعام بلغت 228.3 مليون دولار مقارنة بـ310 ملايين دولار في العام السابق.

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وأبلغت شركة الطيران الخليجية عن زيادة طفيفة في الأرباح الإجمالية وزيادة بنسبة 4.6 في المائة في كمية الشحنات المنقولة في آخر 12 شهرا.

ووفق سبوتنيك تعد قطر من بين العديد من الحكومات التي تدخلت لدعم شركات النقل الوطنية الخاصة بها من خلال الإغلاق الوبائي، الذي أضر بالسفر العالمي وصناعة الطيران.

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في سبتمبر/ 2020، أفادت شركة الطيران أنها تلقت ملياري دولار كمساعدة حكومية بعد أن تجاوزت خسائرها السنوية 50% من رأس مالها.

ونتائج يوم الاثنين هي أول أرقام عن أداء العام بأكمله منذ أنهت الإمارات، وهي سوق رئيسي للشركة القطرية، إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، مقاطعة قطر السارية منذ يونيو عام 2017.

الخطوط الجوية القطرية هي ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط بعد طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقرا لها، وتشغل أسطولا من 253 طائرة – على الرغم من بقاء بعضها على الأرض أثناء الوباء.

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بقلم المال - خاص

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