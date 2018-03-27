الخطوط الجوية الفرنسية تُطلق أولي رحلاتها طويلة المدى في مصر

دعاء محمودقامت شركة الخطوط الجوية Joon التابعة للخطوط الجوية الفرنسية Air France بإطلاق أولى رحلاتها طويلة المدى لمطار القاهرة في مصروأشاد ركاب أولي رحلات الشركة بالتجديدات التي تمت في مقصورات الطائرة الثلاث، وهي طائرة من طراز Airbus A340. وتمثل Joon جيلاً جديداً لتجربة السفر الاستثنائية التي تم

دعاء محمود

قامت شركة الخطوط الجوية Joon التابعة للخطوط الجوية الفرنسية Air France بإطلاق أولى رحلاتها طويلة المدى لمطار القاهرة في مصر

وأشاد ركاب أولي رحلات الشركة بالتجديدات التي تمت في مقصورات الطائرة الثلاث، وهي طائرة من طراز Airbus A340. وتمثل Joon جيلاً جديداً لتجربة السفر الاستثنائية التي تميز الخطوط الجوية الفرنسية

وأكدت الشركة في بيان لها أنه تم تجهيز المقصورة الاقتصادية المميزة Premium Economy بمقعد جديد يوفر الراحة كما يحصل المسافرين أيضًا في هذه المقصورة على وجبات مجانية كاملة وللمزيد من الخيارات، يمكن للمسافرين تصميم رحلتهم كما يناسبهم إما عن طريق اختيار أحد المقاعد الـ70 المتوفرة على متن الرحلة وشرائها، إما مقاعد الـ Plusأو مقاعد الـdue

وأضافت الشركة أن سعر التذكرة تبلغ 50 يورو للرحلة التي تستغرق 9 ساعات أو أقل، و70 يورو للرحلة التي تستغرق 9 ساعات أو أكثر. أما مقاعد Duo الموجودة في أحد جانبي المقصورة يبلغ ثمنها 30 يورو.

وتعد الخطوط الجوية “Joon” احدى الشركات التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية “Air France” التي تشهد تطوراً مستمراً من خلال رحلاتها المتواصلة المتجهة للعديد من المدن حول العالم، مع إضافة وجهات صيفية جديدة إلى القاهرة، كيب تاون، فورتاليزا، ماهي، مومباي وطهران للرحلات الطويلة المدى القادمة من أوسلو، وروما، ونابولي واسطنبول، ووجهات أضيفت إلى الرحلات المتوسطة المدى لكل من برلين وبرشلونة وبورتو ولشبونة، وهي الرحلات التي أطلقت في خريف 2017.