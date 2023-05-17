الخطوط الجوية السعودية تصدر تعليمات جديدة بشأن موسم الحج (مستند)

أصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية بعض التعليمات بشأن حاملي الزيارة المتجهين الى المملكة العربية السعودية، والتي تم تعميمها على شركات السياحة، وذلك في اطار تنظيم موسم الحج خلال العام الجاري.

وأشار منشور صادر عن الخطوط الجوية السعودية، إلى أن تلك التعليمات يتم تطبيقها على جميع الركاب حاملي تأشيرة الحج التي تبدأ من جمهورية مصر العربية (القاهرة الإسكندرية) إلى جدة والمدينة خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتى 22 يونيو المقبل إلى جدة والمدينة، حتى تمام الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي.

وأشارت التعليمات إلى أن تقرر أن تكون أول رحلة عودة للحجاج المصريين من المملكة العربية السعودية ابتدءاً من 2 يوليو 2023 والموافق 13 ذي الحجة (1444ه)، اعتباراً من الساعة 05:00 بالتوقيت العالمي.

كما يكون آخر موعد لمغادرة الحجاج من المملكة العربية السعودية 2 أغسطس المقبل، الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي.

وذهبت التعليمات إلى أن يتم إصدار جميع تذاكر الحج مباشرة من مكاتب الخطوط السعودية نقداً ويمنع منعاً باتاً إصدار أي تذاكر للركاب حاملي تاشيرات الحج من مكاتب الوكالات السياحية.

كما يمنع نهائياً إصدار تذاكر لخط السير الداخلي جدة / المدينة أو المدينة / جده خلال هذه الفترة عن طريق الوكالات السياحية، وتكون هذه التذاكر منفصلة و تصدر من مكاتب مبيعات الخطوط السعودية مباشرة وحسب الأسعار المعلنة في فترة الحج.

ونص المنشور على عدد من الشروط يجب اتباعها والتي تشمل على أنه يجب تمييز أمتعة الحجاج عن أمتعة الركاب العاديين القائمين على الرحلات المجدولة ببطاقات حج (HAJ TAG) ، كما أنه أي حجوزات مجزأة لمجموعة حج يتم إجراؤها من قبل شركات السياحة، سيتم إلغاؤها دون إخطار الشركة، مع تحمل الشركة المسئولية الكاملة أمام العملاء لمخالفة هذا الإجراء لأنظمة الحجز بالخطوط.

ونصت الشروط على ضرورة إدراج اسم وتليفون وعنوان مشرف المجموعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بسجل الحجز، كما يجب مراجعة مشرف المجموعة والركاب كاونتر السعودية بمطار القاهرة 4 ساعات على الأقل قبل إقلاع الرحلة تواجد المجموعة بمطار جده أو المدينة 6 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، لسهولة إنهاء الإجراءات.

كما يجب على مشرف المجموعة توزيع بطاقات الصعود على الركاب طبقاً للاسم المطبوع على البطاقة، ولن يسمح لأي راكب بالسفر ببطاقة مخالفة للإسم.

وذهبت الشروط إلى عدم إصدار بطاقات صعود الطائرة (بدل فاقد) إلا بعد التأكد من عدم استخدامها وتكرار المقعد، ويتم ذلك عن طريق صالات المغادرة بالمطار، ويجب التأكد من حصول حاملي تأشيرات الحج على التطعيمات المطلوبة والتأكد من وجود الشهادة الصحية حسب الأنظمة والتعليمات، وفي حالة عدم عودة الحاج على رحلة العودة المحددة يقوم مشرف المجموعة بإلغاء الحجز وتسليم بطاقة صعود الرحلة إلى موظف السعودية بعد التأكد من إلغاء الحجز، كما يجب التأكد من حمل الركاب لجوازات سفر سارية بداخلها تأشيرة حج صالحة، بالإضافة إلى تذاكر إركاب مؤكدة الحجز لرحلات العودة كما يراعى إرفاق بطاقات جوازات الحجاج بالصفحة المقابلة لتاشيرة الحج وضرورة تعبئتها.

كما لا يتم قبول راكب حج (GO SHOW ) بدون وجود حجز عوده مؤكد، وعلى مشرف المجموعة التأكد من صالات الوصول والمغادرة للركاب المسافرين قبل الوصول للمطارات.

ونصت التعليمات على تعليمات أخرى تخص تأشيرات الزيارة و التاشيرات التحارية خلال موسم الحج.

وتنص تلك التعليمات على عدم قبول الركاب حاملي تاشيرات الزيارة والتاشيرات التجارية إلى المطارات المخصصة لاستقبال رحلات الحج عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع ، ومطار الطائف الدولي، اعتبارا من 10 ذي القعدة 1444هـ حتى 10 ذي الحجه 1444هـ.

كما أنه على الركاب حاملي تأشيرات الزيارة والتاشيرات التجارية يتم قبولهم عن طريق محطة الرياض.

كما تم النص على تعليمات نقل العمالة الموسمية خلال موسم الحج ومنها أن يكون قدوم العمالة الموسمية فقط عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع ، ومطار الطائف الدولي.

كما تقرر أن يكون آخر موعد لوصول العمالة الموسمية هو نهاية شهر ذي القعدة من كل عام، وآخر موعد لدخول العمالة الموسمية الخاصة بالبنك الاسلامي للتنمية او العمالة الخاصة بخدمة رحلات الناقلات الجوية ووكلاء الخدمات الأرضية على رحلاتها المنتظمة أو العارضة حتى اليوم السادس من شهر ذي الحجة من كل عام، بعد التأكد من نظامية التأشيرات الممنوحة لتلك العمالة.

ونصت التعليمات على أنه من المقرر أن تتحمل شركة السياحة كافة المصاريف و التعويضات التي تنشأ عن مخالفة التعليمات العامة.