الخطوط الجوية السعودية أول شركة طيران تشغل رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر الدولي

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية السعودية و”daa International”، الشركة المشغلة لـ مطار البحر الأحمر الدولي.

وبموجب الاتفاقية تصبح “الخطوط السعودية” أول شركة طيران تشغل رحلاتها في مطار البحر الأحمر الدولي (RSI).

هذا ومن المقرر تدشين مشروع المطار هذا العام إلى جانب أول 3 منتجعات في وجهة البحر الأحمر، وسيفتتح المطار ابتداءً للرحلات الداخلية من وإلى الرياض، وفي وقت لاحق من وإلى جدة، قبل التوسع لاستقبال الرحلات الدولية اعتباراً من عام 2024.

من جهته، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية: في عام 2016، وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية السعودية 2030، وكان يعرف أنه وجهة عالمية يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم لتجربة أفضل ما في الثقافة السعودية.

وأضاف باغانو أن هبوط أول رحلة تجارية في مطار البحر الأحمر الدولي، سيكون علامة فارقة للسعودية في سعيها نحو جعل هذه الرؤية واقعاً، ولهذا كان من المناسب أن تكون “الخطوط السعودية”، الناقل الوطني للمملكة، هي أول من يعمل على تشغيل رحلاته من وجهتنا.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستبدأ “الخطوط السعودية” بتشغيل رحلات منتظمة من وإلى “مطار البحر الأحمر الدولي”، كما توفر هذه الاتفاقية إطار عمل للجهات الثلاث لإجراء أبحاث مشتركة حول استخدام وقود الطيران منخفض الكربون ووقود الطيران المستدام في المطار.

كما سيتم تقييم استخدام طائرات الإقلاع والهبوط العمودي “الكهربائية” للحد من الانبعاثات الناتجة عن السفر الجوي إلى الوجهات التي تطورها “البحر الأحمر الدولية”.

وقال الكابتن إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي لـ “الخطوط السعودية”، إنه تمثل اتفاقية اليوم فصلًا جديداً في تاريخ الطيران بالسعودية، وستعزز الاتفاقية مكانتنا في المملكة، وستسمح لنا بالتعاون مع “البحر الأحمر الدولية” وشركة “daa Intl” لتعزيز السياحة وتعزيز مكانة البلاد في مجال الطيران الدولي.

وأضاف أنه ستواصل شركة “daa Intl” إدارة المطار والعمل مع “الخطوط السعودية” في مختلف الأنشطة، مثل تخصيص بوابات المطار والكاونترات”.

ومن جانبه قال نيكولاس كول، الرئيس التنفيذي لشركة “daa Intl”، أن مطار البحر الأحمر الدولي هو بوابة جديدة للمسافرين وسنعمل لضمان تقديم أفضل تجربة لجميع الركاب.