أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، إلغاء ما لا يقل عن 50 رحلة جوية من وإلى مطار هيثرو بلندن، اليوم الخميس، وذلك بعد إلغاء عشرات الرحلات أمس بسبب “مشكلة فنية”.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الشركة، وفقا ما أوردته صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن ما لا يقل عن 5000 من عملاء الخطوط الجوية البريطانية سيواجهون اضطرابا في رحلاتهم اليوم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الذين تم تأخير رحلاتهم أو تأجيلها أمس.

وأفادت بأن العديد من الركاب لا زالوا ينتظرون تسلم أمتعتهم بعد تكدس الحقائب في المركز الرئيسي للخطوط الجوية البريطانية.

ووصف الركاب الحادث بأنه “فوضى كبيرة” لأنه تسبب في تأخير الرحلات، حيث علق الركاب على متن الطائرات بعد هبوطها في المطار وتراكمت الأمتعة. وقد أدى ذلك إلى اصطفاف المئات خارج مبنى الركاب رقم 5 بمطار هيثرو، مع السماح للموظفين بدخول المبنى قبل ساعة من موعد عملهم، بسبب تراكم الأعمال.

ويحق للمسافرين الذين تم إلغاء رحلاتهم أو تأخيرها لمدة ثلاث ساعات أو أكثر الحصول على تعويض يتراوح بين 220 و520 جنيها استرلينيا، اعتمادا على طول الرحلة. ويجب على الخطوط الجوية البريطانية حجزها على رحلات مع شركات طيران أخرى إذا لم تكن رحلاتها متاحة.