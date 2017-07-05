الخطوط الجوية البريطانية تبرم اتفاقية مع ذا وايت كومباني

دعاء محمود أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم، في بيان صحفي عن توقيع اتفاقية شراكة مع العلامة التجارية ذا وايت كومبانيد، مشيرة إلى أن العلامة توفر للبيع بالتجزئة أطقم نومٍ ومستلزمات متنوعة لراحة المسافرين على درجة رجال الأعمال المتطورة "كلوب وورلد"، وذلك كجزء من خطتها الاستثمارية في هذه الدرجة،

دعاء محمود

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم، في بيان صحفي عن توقيع اتفاقية شراكة مع العلامة التجارية ذا وايت كومبانيد، مشيرة إلى أن العلامة توفر للبيع بالتجزئة أطقم نومٍ ومستلزمات متنوعة لراحة المسافرين على درجة رجال الأعمال المتطورة “كلوب وورلد”، وذلك كجزء من خطتها الاستثمارية في هذه الدرجة، والتي تبلغ 400 مليون جنيه إسترليني.

وقال أليكس كروز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية البريطانية: “بدأنا استثمارنا في درجة رجال الأعمال “كلوب وورلد”، ويعتبر تعاوننا مع شركة “ذا وايت كومبني” المرموقة في بريطانيا بفضل أسلوبها المميز ومستويات الجودة التي توفرها، الخطوة الأولى ضمن العملية الاستثمارية التي تقدّر قيمتها بالملايين وتوفر لعملائنا المميزين تجربةً استثنائية.

وبدوره، صرح كريسي راكر، مؤسس شركة “ذا وايت كومباني”: “نشعر بحماس كبير لتوفير تجارب نوم مريحة لجميع عملائنا، وتغمرني السعادة للعمل مع شركة الخطوط الجوية البريطانية لتحقيق هدفها الرامي إلى الارتقاء بتجربة نوم المسافرين على متن رحلاتها، كما أتمنى أن تنال النتائج إعجابهم مثلما نالت إعجابنا”.

وافتتحت شركة “ذا وايت كومباني” أول متجر دولي مرموق وتابع لها في مدينة نيويورك الشهر الماضي لدى 155, Fifth Ave ضمن حي الأزياء في المدينة.

ويذكر أن شركة الخطوط البريطانية تسيّر رحلاتها إلى 200 وجهة عالمية، حيث يسافر على متن طائراتها ما يصل إلى 40 مليون مسافر سنوياً كما تُسيِّر الخطوط الجوية البريطانية غالبية رحلاتها من مبنى الركاب رقم 5 الذي يعد المبنى الرئيسي للشركة في مطار هيثرو لندن، ويتمتع المبنى بسعة كبيرة لاستقبال المسافرين تصل إلى 30 مليون مسافراً سنوياً، وتبلغ مساحته ما يعادل مساحة 50 ملعب كرة قدم معاً.

وحصد مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو لندن الذي يعد المبنى الرئيسي للشركة جائزة أفضل مبنى مطار في العالم للسنة الرابعة على التوالي من جوائز “سكاي تراكس”.

كما فازت شركة الخطوط الجوية البريطانية بجائزة أفضل علامة تجارية للمستهلكين “كونسومر سوبربراند” للمرة الرابعة على التوالي وجائزة أفضل علامة تجارية للأعمال “بزنس سوبربراند” للعام الثالث على التوالي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تحقق خلالها أي شركة كلتا الجائزتين بشكل متتالٍ.

وتتبع شركة الخطوط الجوية البريطانية لمجموعة الخطوط الجوية الدولية التي تمتلك أيضاً كلاً من شركة “إير لينجوس” و”إيبيريا” و”فويلينج”، وقامت المجموعة مؤخرا بإطلاق شركة طيران تقدم خدمات منخفضة التكلفة من إسبانيا تحت اسم “ليفيل”.