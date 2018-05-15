الخطوط الإثيوبية تهيمن على سوق السفر في أفريقيا

تستحوذ على حصص في شركات طيران بزامبيا وتشاد وموزمبيق وجامبياتحصل على حق إدارة شركتين في غينيا الاستوائية والكونجو الديمقراطيةإعداد– عبدالغفور أحمد محسنتعمل الخطوط الجوية الإثيوبية على التوسع في 6 أسواق أفريقية قبل نهاية العام الحالي في مسعى من أكبر شركة طيران في أفريقيا لدعم جهود ا

تستحوذ على حصص في شركات طيران بزامبيا وتشاد وموزمبيق وجامبيا

تحصل على حق إدارة شركتين في غينيا الاستوائية والكونجو الديمقراطية

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن



تعمل الخطوط الجوية الإثيوبية على التوسع في 6 أسواق أفريقية قبل نهاية العام الحالي في مسعى من أكبر شركة طيران في أفريقيا لدعم جهود الهيمنة على سوق السفر في القارة السمراء.

وقال تيوولد جبراماريام الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع بلومبرج، إن شركته ستستحوذ على حصص في شركات جديدة في زامبيا وتشاد وموزمبيق وجامبيا في حين تدير بالفعل شركات طيران قائمة في غينيا الاستوائية وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

ووافقت الخطوط الجوية الإثيوبية في يناير الماضي على شراء 45% في الخطوط الجوية الجديدة في زامبيا، ومن المتوقع أن تبدأ رحلاتها في أكتوبر المقبل، كما وقعت اتفاقًا أوليا لإنشاء شركة طيران تشاد الوطنية الجديدة مع الاستحواذ على 49%، بحسب تيوولدي، مضيفا أن الشركة ستسحوذ على كامل الخطوط الموزمبيقية و49% من الخطوط الجوية الغينية.

وتملك الشركة التي حولت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى محور عالمي للرحلات الجوية يربط بين 70 مدينة عالمية مع ما يقرب من 60 مدينة في أفريقيا، حصصًا بالفعل في شركة خطوط طيران مالاوي جنوب القارة وشركة أسكي للطيران في توجو غرب القارة.

وتستهدف التوسعات الجديدة للشركة تعزيز تفوقها على منافستيها شركة الخطوط الجوية الكينية وشركة طيران جنوب أفريقيا المملوكة للدولة.

وقال جبراماريام إن تغيير رئيس الوزراء الإثيوبي الشهر الماضي بعد 3 سنوات من الاضطرابات في منطقتي أوروميا وأمهارا لن يؤثر على خطط الشركة “الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي تواصل دعم استراتيجيتنا التوسعية”.

وتعتزم الشركة شراء طائرات جديدة للرحلات الإقليمية خلال الشهر المقبل.