«الخطوط الأوكرانية» تعتزم زيادة عدد الرحلات الجوية بين كييف والقاهرة من الإثنين المقبل

قالت السفارة الأوكرانية إنه يمكن شراء التذاكر على الموقع الرسمي لشركة الطيران

تعتزم الخطوط الجوية الدولية لأوكرانيا زيادة عدد الرحلات الجوية على طريق (كييف-القاهرة-كييف( ابتداء من الإثنين المقبل 29 مارس الجاري، وفق منشور للسفارة الأوكرانية علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

أضافت السفارة الأوكرانية أنه على وجه الخصوص، تخطط الخطوط الجوية الدولية لاوكرانيا “UIA” لتشغيل ثلاث رحلات اسبوعيا في الجدول التالي:

القاهرة (CAI) – كييف (KBP) – كل اثنين وثلاثاء وكل جمعة .

كييف (KBP) – القاهرة (CAI) – كل اثنين وكل خميس وكل احد.

نوهت السفارة أنه يسمح الجدول الزمني المناسب لرحلات “UIA ” بين كييف والقاهرة بضمان الاصطدام مع ورؤية عدد من الوجهات الدولية الشعبية ومناطق اوكرانيا من خلال المحور الاساسي – مطار بوريسبيل الدولي .

أشارت إلي أنه يمكن شراء التذاكر على الموقع الرسمي لشركة الطيران https://www.flyuia.com/ua/ua/home.