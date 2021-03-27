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«الخطوط الأوكرانية» تعتزم زيادة عدد الرحلات الجوية بين كييف والقاهرة من الإثنين المقبل

قالت السفارة الأوكرانية إنه يمكن شراء التذاكر على الموقع الرسمي لشركة الطيران
سمر السيد 4:47 م, السبت, 27 مارس 21 4:47 م, السبت, 27 مارس 21

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تعتزم الخطوط الجوية الدولية لأوكرانيا زيادة عدد الرحلات الجوية على طريق (كييف-القاهرة-كييف( ابتداء من الإثنين المقبل 29 مارس الجاري، وفق منشور للسفارة الأوكرانية علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

أضافت السفارة الأوكرانية أنه على وجه الخصوص، تخطط الخطوط الجوية الدولية لاوكرانيا “UIA” لتشغيل ثلاث رحلات اسبوعيا في الجدول التالي:

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القاهرة (CAI) – كييف (KBP) – كل اثنين وثلاثاء وكل جمعة .

كييف (KBP) – القاهرة (CAI) – كل اثنين وكل خميس وكل احد.

نوهت السفارة أنه يسمح الجدول الزمني المناسب لرحلات “UIA ” بين كييف والقاهرة بضمان الاصطدام مع ورؤية عدد من الوجهات الدولية الشعبية ومناطق اوكرانيا من خلال المحور الاساسي – مطار بوريسبيل الدولي .

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أشارت إلي أنه يمكن شراء التذاكر على الموقع الرسمي لشركة الطيران https://www.flyuia.com/ua/ua/home.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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