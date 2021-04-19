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«الخطر هيظهر كمان أسبوعين».. مستشارة وزيرة الصحة تحذر من زيادة إصابات كورونا (فيديو)

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بزيادة أعداد المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا وذلك في محافظة سوهاج وغيرهما عن من المحافظات
محمد مجدي 12:49 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21 12:49 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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أكدت الدكتورة نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة، أن الوضع الحالي ينذر بكارثة كبيرة نتيجة زيادة الاعداد المصابة بفيروس كورونا في الموجة الثالثة والتي بدأت تزيد في أول اسبوع من شهر رمضان.

وقالت عاصم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه يجب على كل شخص اتخاذ إجراءات واضحة و قوية في حماية نفسه و عائلته من الإصابة بفيروس كورونا ، متابعة: لو استمرينا على هذا الحال الوضع سيزيد سوء واحنا لسه في أول اسبوع من رمضان.

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واضافت عاصم، أن الخطر سيظهر خلال اسبوعين وذلك هي فترة حضانة المرض بفيروس كورونا، مؤكدة أن الزيارات العائلية و التزاحم في الاسواق تعمل على زيادة أعداد المصابين بالفيروس.

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بزيادة أعداد المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا وذلك في محافظة سوهاج وغيرهما عن من المحافظات تحسبا لزيادة أعداد المصابين خلال الأيام المقبلة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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