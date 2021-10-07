سيـــاســة

الخطة والموازنة بالنواب تعقد 7 اجتماعات لمناقشة عدد من القوانين

قانوني المالية الموحد و تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
ياسمين فواز 11:17 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21 11:17 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 7 اجتماعات الأسبوع المقبل، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة بعض مشروعات القوانين.


وأكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن اللجنة ستعقد خلال الأسبوع المقبل، 7 اجتماعات، ستبدأها يوم الاثنين بعقد 3 اجتماعات، الأول تناقش خلاله تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

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وأضاف سالم، أن اجتماعات اللجنة الثاني والثالث يوم الإثنين، والرابع والخامس يوم الثلاثاء، والسادس والسابع يوم الأربعاء، ستشهد استكمال مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، حيث تسعي اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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