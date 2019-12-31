الخطة الكاملة لإيقاف حسابات عملاء البريد غير المحدثة

حصلت بوابة «المال» اليوم على خطة الإيقاف التدريجي لحسابات عملاء البريد غير محدثة البيانات التي بدأتها الهيئة خلال نوفمبر الماضي، وتنتهي في أغسطس 2020.

ويصل عدد عملاء البريد المصرى إلى 25 مليون عميل، وتمتلك الهيئة أكثر من 4 آلاف مكتب لها على مستوى محافظات الجمهورية.

وبحسب المنشور الإداري الصادر عن البريد، فإنه من المقرر وقف الحسابات البريدية غير المحدثة التي مر عليها من 3 إلى 5 سنوات، دون تعامل يوم 4 يناير المقبل.

ويلى ذلك وقف الحسابات غير المحدثة التي مر عليها عام كامل دون تعامل يوم 1 مارس، كما سيتم أيضًا وقف الحسابات غير المحدثة البيانات، التي لم تتعامل منذ 4 أشهر يوم 2 مايو 2020.

واخيرًا وقف العمل بجميع الحسابات البريدية غير المحدثة، بغض النظر عن تعاملها من عدمه يوم 1 أغسطس القادم.

وحققت الهيئة القومية للبريد مؤشرات إيجابية خلال العام المالي 2018 /2019 المنتهي في 30 يونيو الماضي من خلال التركيز على تقديم خدمات الكترونية ذكية وبناء هوية رقمية للعملاء.

وكشف عصام الصغير رئيس الهيئة في تصريحات سابقة أن إجمالي قيمة أموال المودعين لدى البريد، نحو 218 مليار جنيه، كما حققت الهيئة أيضا فائضا ماليا بقيمة 1.4 مليار جنيه .

وقال إن الهيئة حققت نتائج جيدة على صعيد تقديم خدمات حكومية مميكنة للمواطنين أو تمثيل مصر في المحافل والمؤتمرات الدولية، إلى جانب توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع دول أخري .

وأوضح أن ايرادات البريد من الخدمات خلال العام المالي المنصرم بلغت 3 مليارات جنيه بزيادة 800 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2017/2018 بنسبة نمو بلغت 25%.

وأضاف أن أعلى الخدمات عائدًا كان من نصيب “البريد السريع” و”الخدمات المالية” و”الخدمات الإلكترونية”، وهو الأمر الذي يؤكد تنوع مصادر الإيرادات.