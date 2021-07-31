الخطة التدريبية.. التنمية المحلية تعلن بدء اختبارات تحديد المستوى لـ 1350 مرشحا

تتضمن الخطة 122 دورة يستفيد منها حوالى 5801 متدربا من كافة المحافظات وتنفذ في 157 أسبوعا تدريبى فى 11 شهراً .

تابعت وزارة التنمية المحلية اليوم بدء اختبارات تحديد المستوى بالخطة التدريبية لبعض الدورات التى ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة.

وتناولت اختبارات اليوم تحديد المستوى لدورة إعداد المدربين TOT.

يأتي ذلك في إطار موافقة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على البدء في تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبى 2021 / 2022 ، والتى تتضمن 122 دورة يستفيد منها حوالى 5801 متدربا من كافة المحافظات وتنفذ في 157 أسبوعا تدريبى فى 11 شهراً .

وجاء قرار الوزير ذلك ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية ببناء قدرات كافة العاملين بالإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح ” شعراوى ” أنه تم وضع خطة اختبارات تحديد المستوي على مدار 10 دورات تدريبية بواقع 18 اختبار سيتم تنفيذها على مدار 3 أسابيع بالمركز وتستهدف 1350 مرشحا من المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوى إن الخطة التدريبية الجديدة جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين في مركز سقارة مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء.

وأوضح أن الخطة التدريبية الجديدة محدثة عن خطة العامة الماضى بنسبة تخطت 60 % حيث اشتملت خطة هذا العام على 32 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة وإضافة موضوعات جديدة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الخطة تضمنت تدريب 140 من خريجى دورات إعداد المدربين TOT في 7 دورات تخصصية لمدة إسبوعين للإستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى إهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 .