الإسكندرية

«الخضر والفاكهة» بالإسكندرية: سوق برج العرب الجديدة تراعي التصميمات المطلوبة

بجوار محور المحمودية
معتز محمود 4:53 م, الخميس, 1 أبريل 21 4:53 م, الخميس, 1 أبريل 21

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مع إنشاء الوكالة الجديدة لتجارة الخضر والفاكهة  فى مدينة برج العرب التى يجرى تنفيذها حالياً لنقل الوكالة القائمة حالياً بمنطقة الحضرة بجوار محور المحمودية، تم خلالها مراعاة مطالب تجار للخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية لتلافى عيوب المحلات التى تم إنشائها ولم يقبلها التجار لصغر مساحتها وعدم ملاءمتها لممارسة النشاط .

وقال هاشم محمد هاشم، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية إنه تم تقديم ملاحظات التجار إلى الجهات المنفذة لوكالة الخضر والفاكهة الجديدة فى مدينة برج العرب الجديدة وتم الاتفاق على مراعاة ذلك فى مخطط تنفيذ الـ 900 محل  المقرر إنشاؤها .

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وأضاف هاشم  أنه من المقرر أن يتم إنشاء المساحات الجديدة للمحلات فى مواجهة المحال والتى يبغ عددها 200 محل على مساحة  24 فدانا .

كما أكد هاشم على أن السوق الجديدة ستشتمل على محلات بعضها يتسع لعدد ست ثلاجات موز ، وبعضها يسع ثلاجتين فقط للموز.

الاتفاق على وجود أرض فضاء للبطيخ تتنوع مساحاتها

وأوضح  رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية على أنه تم الاتفاق على وجود أرض فضاء للبطيخ تتنوع مساحاتها وفقاً لاحتياجات كل تاجر .

 ولفت هاشم  إلى أن هذه المساحات ستتراوح من 500 متر لبعض القطع و300 متر لقطع أخرى ، فضلاُ عن توافر قطع أراضى بمساحة 200 متر .

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وأوضح رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية أنه من المقرر أن تشمل السوق الجديدة شارع للموز ، وتقسيمات لأراضي البطيخ على غرار القائم حالياً السوق الحالية فى الحضرة ولكن بشكل أكثر تنظيماً وبمساحة أكبر .

واعتبر أن المساحات الجديدة تفى باحتياجات السوق والتجار، لافتاً إلى أن الشعبة طالبت بنقل سوقى العامرية والحضرة معا، مرجعاً ذلك إلى أن كل محافظة يجب أن يكون بها سوق جملة.

وقامت شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية مؤخراً قبل عدة أسابيع بأعمال الحصر لأعداد التجار القائميين فى ممارسة المهنة فى وكالة الخضار والفاكهة القائمة بمنطقة الحضرة بجوار محور المحمودية ، وذلك لتحديد أعداد التجار الراغبين فى شراء محلات تجارية فى الوكالة الجديدة التى يجرى إنشاؤها ومساحة المحلات اللازمة التى يرغبها كل تاجر .

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بقلم معتز محمود

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