الخضر والفاكهة المجمدة على عرش الصادرات الغذائية المصرية للسعودية بقيمة 50 مليون دولار العام الماضي

كشف أحدث تقرير للنشرات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية استحواذ الخضر والفاكهة المجمدة على نصيب الأسد من الصادرات الغذائية المصرية الى دولة السعودية العام الماضى.
ووفقا للنشرة فقد صدرت مصر منتجات الخضر والفاكهة المجمدة إلى السعودية العام الماضي بقيمة 50 مليون دولار بنسبة نمو 17%.
وجاءت الشيكولاتة في المركز الثاني بقيمة 43 مليون دولار بنسبة نمو 14% عن العام 2020.
وتذيلت الحبوب قائمة الصادرات الغذائية المصرية إلى السعودية بقيمة 24 مليون دولار وبنسبة نمو 8%.
ووفقا للتقرير تأتى مصر فى المركز الرابع بقائمة الدول التى تستورد منها السعودية احتياجاتها من السلع الغذائية بقيمة بلغت 697 مليون دولار العام الماضى بنسبة 5.5% مقارنة بباقى الدول .