الخضراوات والدواجن والأسماك وراء تباطؤ التضخم فى يونيو

المركزى: السلع الاستهلاكية تصعد 4% للمرة الأولى منذ فبرايرهبة حامدأرجع البنك المركزى المصرى، تباطؤ المعدلات الشهرية للتضخم فى يونيو الماضى ، إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية.وسجل المعدل الشهرى للتضخم %0.82 فى يونيو مقارنة بـ %1.67 فى مايو الماضى، ب

المركزى: السلع الاستهلاكية تصعد 4% للمرة الأولى منذ فبراير

هبة حامد

أرجع البنك المركزى المصرى، تباطؤ المعدلات الشهرية للتضخم فى يونيو الماضى ، إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية.

وسجل المعدل الشهرى للتضخم %0.82 فى يونيو مقارنة بـ %1.67 فى مايو الماضى، بينما استقر المعدل السنوى للتضخم العام، مدعومًا بتأثير فترة الأساس عند %29.76 مقارنة بـ 29.71 خلال الفترة نفسها.

وأشار «المركزي» فى تحليله لمعدلات التضخم، إلى هبوط أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة %4.63 فيما ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة %3.79، ليساهما مجتمعين بنسبة سالبة 0.43 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

ولفت إلى ارتفاع أسعار اللحوم خلال الشهر الماضى بنحو %3.04 ، فيما انخفضت أسعار الدواجن %1.81، ليساهما مجتمعين بنسبة 0.16 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم.

وسجلت أسعار الأسماك والمأكوﻻت البحرية، انخفاضًا %1.03 لتساهم بنسبة سالبة 0.04 نقطة مئوية فى المعدلات الشهرية للتضخم.

وقال «المركزى» إن أسعار الألبان شهدت ارتفاعا بنسبة %6.96 والبيض بـ %13.87، ليساهما معا بنسبة 0.44 نقطة مئوية فى معدلات التضخم.

وكشف عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ شهر فبراير الماضى، بنسبة %4.08 لتساهم بنسبة 0.45 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى العام للتضخم، وهو ما أرجعه إلى زيادة أسعار الأحذية والملابس بالتزامن مع عيد الفطر.

وبينما استقرت أسعار الخدمات المدفوعة، سجلت أسعار الخدمات الأخرى، ارتفاعًا طفيفًا لتساهم بنسبة 0.08 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى العام للتضخم، وهو ما أرجعه بيان «المركزي» التحليلى إلى زيادة أسعار خدمات رحلات الحج والعمرة، وكذلك خدمات المطاعم.

يشار الى أن لجنة السياسة النقدية بـ «المركزى» أقرت فى اجتماعها الخميس، قبل الماضى ، زيادة الفائدة على الجنيه بنحو 200 نقطة أساس، لتصل إلى %18.75 و %19.75 على الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة على التوالى ، وعزت اللجنة قرارها الذى وصفته بـ «المؤقت» إلى ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى الرغبة فى الحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه، لافتة إلى استهدافها تخفيض معدلات التضخم لمستوى %13 بحلول الربع الأخير من العام المقبل.