اقتصاد وأسواق

الخضراوات تستقبل 2018 بخفض أسعارها

الصاوي أحمد:استقبلت أسعار الخضراوات عام 2018 بخفض أسعارها، وسجل سعر كيلو الطماطم 3 جنيهات والبطاطس من 3 إلى 4 جنيهات حسب بعض التجار في أسواق الجيزة.وأكد التجار أن سعر كيلو البصل يتراوح  بين  4 إلى 6 جنيهات، والخيار من 5 إلى 6 ، و الثوم بين 15 - 25 جنيهًا، والبروكلي 10 و الباذنجان 
1:54 م, الأثنين, 1 يناير 18 1:54 م, الأثنين, 1 يناير 18

شارك الخبر مع أصدقائك

الصاوي أحمد:

استقبلت أسعار الخضراوات عام 2018 بخفض أسعارها، وسجل سعر كيلو الطماطم 3 جنيهات والبطاطس من 3 إلى 4 جنيهات حسب بعض التجار في أسواق الجيزة.

وأكد التجار أن سعر كيلو البصل يتراوح  بين  4 إلى 6 جنيهات، والخيار من 5 إلى 6 ، و الثوم بين 15 – 25 جنيهًا، والبروكلي 10 و الباذنجان  من 2 إلى 6.

و أشاروا إلي أن  كيلو الملوخية سجل 7 جنيهات و  الفاصوليا الخضراء من 3 إلى 5 جنيهات و الفلفل الألوان من 12 إلى 15 ، و الفلفل الرومي 8  و الجزر 5  و الكوسة 7، والقلقاس 7  والبسلة 7  و البطاطا 5، و البرتقال اليوسفي 3.5 جنيه وأبو سرة 5، والفراولة10جنيهات والموز 12 والتفاح 20.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً