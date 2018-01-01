الخضراوات تستقبل 2018 بخفض أسعارها

استقبلت أسعار الخضراوات عام 2018 بخفض أسعارها، وسجل سعر كيلو الطماطم 3 جنيهات والبطاطس من 3 إلى 4 جنيهات حسب بعض التجار في أسواق الجيزة.

وأكد التجار أن سعر كيلو البصل يتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات، والخيار من 5 إلى 6 ، و الثوم بين 15 – 25 جنيهًا، والبروكلي 10 و الباذنجان من 2 إلى 6.

و أشاروا إلي أن كيلو الملوخية سجل 7 جنيهات و الفاصوليا الخضراء من 3 إلى 5 جنيهات و الفلفل الألوان من 12 إلى 15 ، و الفلفل الرومي 8 و الجزر 5 و الكوسة 7، والقلقاس 7 والبسلة 7 و البطاطا 5، و البرتقال اليوسفي 3.5 جنيه وأبو سرة 5، والفراولة10جنيهات والموز 12 والتفاح 20.