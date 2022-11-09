«الخصاونة» يدعو «مدبولي» لزيارة عمان لرئاسة وفد مصر باللجنة العليا المشتركة مع الأردن

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27”.

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بمستوى العلاقات الثنائية الاستثنائية التى تربط مصر والأردن، بجميع المجالات، استرشاداً بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تربط الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك الأردن.

ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء الأردن عن خالص تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعباً على تنظيمها المتميز لذلك الحدث العالمي لقمة المناخ، معتبراً ذلك مصدر فخر للعرب.

ووجه الخصاونة الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي لزيارة عمان، لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع الأردن، فى موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال النصف الأول من العام القادم.