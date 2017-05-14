الخشن: توافر التشريعات يخلق الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات‎

قال علاء الخشن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، إن توافر التشريعات والقوانين بالسوق المحلية يخلق الطلب على منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات وفقا لدراسة أعدتها الجمعية مؤخرا بالتعاون مع ٨ دول شمال المتوسط منها: تونس والجزائر والمغرب واليونان.

وأوضح أن قطاع الاتصالات يسعى للارتقاء بحياة المواطنين فى كل النواحى ومنها الصحة.



جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الأول لحلول الرعاية الصحية الذى تنظمه الجمعية على مدار يومى ١٤و ١٥ مايو الحالى بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وأحمد عماد وزير الصحة.



واكد الخشن أن المؤتمر يستهدف توضيح دور تكنولوجيا المعلومات فى ميكنة الخدمات الصحية، مبينا أن الصحة من البنود المنصوص عليها في اهداف الامم المتحده للتنميه المستدامه بهدف زياده التغطيه الصحيه وحوكمه الخدمات الصحيه ورفع مستواها.



ورأى أن تطوير الخدمات الصحيه الكترونيا يستهدف تضافر جهود الشركات مع منظمات المجتمع المدنى، لافتا الي عدم حضور الدكتور حازم الطحاوي رئيس الجمعيه نظرا لسفره للخارج كما تغيبت ايضا اسماء حسنى رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ايتيدا لظروف طارئة.