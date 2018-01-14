الخشت يفتتح ندوة للتعريف بفرص التمويل المتاحة للمشاريع البحثية غدا

المال - خاص:يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح غداً الإثنين 15 يناير الجاري، الندوة التعريفية حول فرص التمويل المتاحة للمنح والمشاريع البحثية التطبيقية للجامعة، والتي ينظمها مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ويستضيف خلالها العديد من ممثلي جهات التمويل الدولية والإتحاد الأور

المال – خاص:

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح غداً الإثنين 15 يناير الجاري، الندوة التعريفية حول فرص التمويل المتاحة للمنح والمشاريع البحثية التطبيقية للجامعة، والتي ينظمها مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ويستضيف خلالها العديد من ممثلي جهات التمويل الدولية والإتحاد الأوروبي، والهيئة الألمانية للتعاون الدولي DAAD””، والمجلس الثقافي البريطاني، ومكتب إيراسموث بلاس الوطني “NEO “، بالإضافة لممثلي بعض الجامعات الأوروبية.

وتبدأ فاعليات الإفتتاح في الساعة 9:30 صباحاً بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة بالجامعة. ويتم، خلال الندوة التعريفية، استعراض أبرز مشروعات البحوث التطبيقية بجامعة القاهرة التي تخدم أغراض التنمية والإقتصاد الوطني المصري بشكل مباشر، وفرص التمويل المتاحة للمشروعات البحثية بالجامعة سواء من خلال التمويل الدولي أو التمويل المحلي. كما تستعرض الندوة شراكات جامعة القاهرة مع بعض الجامعات الأوروبية في مجالات التبادل الأكاديمي والبحثي والإداري.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الندوة التعريفية تأتي انطلاقاً من دور جامعة القاهرة فى خدمة المشاريع القومية والاقتصاد الوطني، وكذلك دورها في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تتضمن وجود 10 جامعات مصرية في التصنيف الدولي والذي حققته جامعة القاهرة بالفعل وتحافظ عليه، مضيفاً أن الجامعة تحرص علي تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بها وتأهيل طلابها من خلال التبادل الأكاديمي والبحثي مع نظيراتها الأوروبية مما يعزز قدرة جامعة القاهرة علي الانتقال الي جامعة من الجيل الثالث.

ويحاضر في الندوة، نخبة متميزة من الكفاءات في مجال التعاون الدولي، من بينهم الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بالجامعة وسفير مصر السابق لدى اليونسكو، والدكتور حسام محمد صفاء المدير التنفيذي للإتفاقات الدولية ومنسق قطاع العلوم الزراعية والأساسية بالجامعة، والدكتور هيثم حمزة مدير إدارة المنح والمشروعات والمنسق الوطني لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالإتحاد الأوروبي، بالإضافة الي ممثلي هيئة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة داليا خليل مدير رعاية شئون الوافدين بالجامعة.

ويشهد أعمال الندوة التعريفية نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات الجامعة، وطلاب من مرحلتي الدراسات العليا والليسانس والبكالوريوس.