الخشت يعلن عن رؤية لتطوير البحث العلمي لمواجهة التطرف

المال خاصيشارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، في الجلسة الختامية للمؤتمر القومي للبحث العلمي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، برؤية بحثية، بعنوان: "تطوير البحث العلمي في مجابهة التطرف والإرهاب".ويطرح رئيس جامعة القاهرة في

المال خاص

يشارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، في الجلسة الختامية للمؤتمر القومي للبحث العلمي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار “إطلاق طاقات المصريين”، برؤية بحثية، بعنوان: “تطوير البحث العلمي في مجابهة التطرف والإرهاب”.

ويطرح رئيس جامعة القاهرة في الجلسة الختامية، دراسة للواقع الحالي، وكيفية تجاوزه. كما يقدم رؤية لتطوير البحث العلمي في دراسة ظاهرة التطرف وكيفية مواجهتها.

ويستعرض الخشت، في دراسته البحثية، تحليلاً للأخطاء المنهجية في دراسة علوم الدين وأسباب تلك الأخطاء وكيفية تجاوزها. ويعرض بالنقد للأوهام المسيطرة في دراسة المذاهب الدينية.

وفي ختام دراسته، التي يقدمها في الجلسة الختامية للمؤتمر القومي للبحث العلمي،يطرح الخشت مشروعاً بحثياً لإعادة بناء وتطوير علوم الدين وأركان تأسيس خطاب ديني جديد.

وكانت فعاليات المؤتمر بدأت أمس السبت 24 مارس الجاري، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار المسئولين، وبحضور باحثين وعلماء من الداخل والخارج، ومن المعاهد البحثية والجامعات المصرية، وتشارك في فعالياته، جامعة القاهرة بمجموعة من المشروعات البحثية، قام بإستعراض تفاصيلها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.