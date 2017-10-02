الخشت: نستهدف التحول من التعليم المفتوح للمدمج

المال - خاص أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تستهدف التحول من التعليم المفتوح إلي التعليم المدمج وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المفتوح، ليجمع بين أكثر من أسلوب تعليمي للدراسة يعتمد علي الاستعانة بالقنوات الفضائية واستخدام أفلام اليوتيوب إلي جانب



المال – خاص

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تستهدف التحول من التعليم المفتوح إلي التعليم المدمج وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المفتوح، ليجمع بين أكثر من أسلوب تعليمي للدراسة يعتمد علي الاستعانة بالقنوات الفضائية واستخدام أفلام اليوتيوب إلي جانب اللقاءات المباشرة التي لا تقل عن 25% من البرامج التدريبية في إطار التعليم المستمر الذي يحقق متطلبات الجودة وقواعدها في التعليم، لافتا إلى جدية جامعة القاهرة وكلياتها في تطوير التعليم المفتوح إلي إلكترونى مدمج وتقديم ‏برامج مميزة تفى بمتطلبات سوق العمل وتواكب أحدث نظم التعليم.

وأكد الخشت فى بيان له اليوم، عدم اشتراط مضي 5 سنوات من الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المتوسطة والثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية المعادلة، للتقدم لبرنامج بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال) الجديد بنظام التعليم المدمج للحصول علي درجة بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال) بنظام التعليم المدمج.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اختبار القبول اعتبارا من يوم الأحد ٨ أكتوبر فى مبادئ وأساسيات (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلي).

