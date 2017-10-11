الخشت: مركز النانوتكنولوجي له دور فعال في تطوير الصناعة

المال ـ خاص:أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أهمية الدور الذي يقوم به المركز المصري لعلوم النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، والذي يعد أول مركز من نوعه في المنطقة العربية، وذلك فى إعداد كوادر بشرية مدربة وعلي درجة عالية من الكفاءة وجيل من الباحثين المتخصصين في مجال إستخدامات النانوتكن

المال ـ خاص:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أهمية الدور الذي يقوم به المركز المصري لعلوم النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، والذي يعد أول مركز من نوعه في المنطقة العربية، وذلك فى إعداد كوادر بشرية مدربة وعلي درجة عالية من الكفاءة وجيل من الباحثين المتخصصين في مجال إستخدامات النانوتكنولوجى وتطبيقاته فى الصناعة.

جاء ذلك، خلال اجتماعه اليوم، مع أساتذة المركز، بحضور الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الخشت إن المركز له دور فعال في عمل المشروعات البحثية التطبيقية التي تخدم تطوير الصناعة وتحسين الإنتاج، إلى جانب استخدامات النانوتكنولوجي في التطبيقات الطبية والبيولوجية، بما يعود بالفائدة علي المجتمع.

وأشار إلى أن ضرورة إيجاد طرق جديدة لتسويق أجهزة مركز النانوتكنولوجي لتستفيد منها جهات بحثية مختلفة بالدولة مقابل عائد مادي للجامعة ليسهم فى تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة، حيث يمتلك المركز العديد من الأجهزة ومعامل متطورة تستخدم في البحث العلمي، ومنها وجود معمل كامل للخلايا الشمسية يضم أحدث أجهزة قياس كفاءة الخلايا الشمسية.

يشار إلي أن المركز المصري لعلوم النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة يعمل حالياً علي الإستفادة من الأبحاث العلمية وتطبيقاتها لعلاج السرطان، وانتاج خلايا ألواح الطاقة الشمسية، وتنقية المياة. ويضم ثلاث معامل متخصصة في علوم النانو وباحثين متخصصين في الفيزياء والكيمياء والكيمياء الحيوية، كما وقع بروتوكولات تعاون مع المركز القومي للبحوث وجامعة النيل لعمل مشاريع بحثية مشتركة.