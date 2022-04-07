أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تحقيق الجامعة تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي QS “كيو إس”، حيث نجحت في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات.

وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف، حيث تعد جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي لعام 2022 وضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات العلمية الكبرى.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة من 51 – 100 في الهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه، كما حققت المرتبة 81 عالميًا في تخصص الصيدلة وعلم العقاقير، والمرتبة من 51 – 70 في تخصص طب الأسنان، مشيرًا إلى أن تخصصي الضيافة والأسنان أول ظهور لهما في التصنيف وجاءا ضمن أفضل 100 تخصص عالميًا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة جاءت في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية في المرتبة 271 عالميًا وهو يوضح الجهود الكبيرة التي قامت بها الجامعة في هذا المجال خاصة إصدار عدد من المجلات العلمية الدولية بالتعاون مع كبرى الناشريين الدوليين وفتح المجال للنشر العلمي الدولي في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الجامعة شهدت التواجد في ترتيب متقدم في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا حيث احتلت المرتبة 134 عالميًا، إلى جانب مركز متقدم في مجال علوم الحياة والطب حيث جاءت في المرتبة 178 عالميًا.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة احتلت المرتبة 292 عالميًا في مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية، موضحًا أن تواجد الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات الرئيسية للتصنيف الإنجليزي يعد طفرة كبيرة في تاريخ الجامعة بالتصنيفات الدولية حيث بلغ حجم التطور بعام 2022 في ترتيب جميع هذه الموضوعات نسبة 31.7% زيادة بالمقارنة بعام 2017.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ، أن جامعة القاهرة مصنفة في 26 تخصصًا من بين 51 تخصصًا شملهم التصنيف الإنجليزي ولهم ترتيب عالمي متقدم ضمن أفضل تخصص على مستوى العالم، وذلك بنسبة زيادة عدد التخصصات بهذا العام 160% عن نتائج عام 2017 والتي ظهرت جامعة القاهرة بها في 10 تخصصات فقط.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة ظهرت في التصنيف الإنجليزى (QS) في ترتيب متطور عن الأعوام السابقة محليًا وعالميًا، وذلك نتيجة للتخطيط الاستراتيجي على كافة المستويات خاصة تقليل الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية المتقدمة، والارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والخريجين بما يؤهلهم لسوق العمل بالشكل اللائق ومنافسة خريجي الجامعات الإقليمية والدولية.

وصرح رئيس جامعة القاهرة ، بأن تواجد مجموعة من تخصصات جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 عالميًا كان في يوم من الأيام حلمًا والآن يتحقق، مؤكدًا مواصلة دعم البحث العلمي والنشر الدولي لمواصلة النجاح والدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وذلك بعد أن استطاعت جامعة القاهرة أن تسبق عددًا كبيرًا من الجامعات الدولية المرموقة في أوروبا وأمريكا وآسيا في العديد من التصنيفات الكبيرة لأفضل جامعات العالم.

جدير بالذكر أن التصنيف الإنجليزي QS “كيو إس”، يقسم كل الموضوعات العلمية بالعالم إلى 5 قطاعات كبرى رئيسية وعدد 51 تخصصًا، وجامعة القاهرة الوحيدة بمصر المصنفة في جميع القطاعات الرئيسية مجتمعة ولها ترتيب محدد بهم ومتطور عن الأعوام السابقة.