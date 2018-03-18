الخشت: جامعة القاهرة رائدة في التوعية بمتطلبات الدولة الوطنية

المال – خاص:قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لها دور كبير وطويل، في توعية الشباب وكل فئات المجتمع بمتطلبات الدولة الوطنية.وتابع خلال ندوة "بناء الدولة والشباب"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، اليوم الأحد، بمشاركة علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، وا



المال – خاص:



قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لها دور كبير وطويل، في توعية الشباب وكل فئات المجتمع بمتطلبات الدولة الوطنية.

وتابع خلال ندوة “بناء الدولة والشباب”، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، اليوم الأحد، بمشاركة علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس النواب، والدكتورة جهاد عامر، نائب رئيس الاتحاد العربي لإعداد القيادات الشبابية، وعضو مجلس النواب، وبحضور نواب رئيس الجامعة، والأساتذة والطلاب، أن الدولة غابت بعد ثورة 25 يناير 2011، ولم تكن هناك ضوابط حاكمة للنظام العام.

وأشار إلى أن نتيجة لذلك خرج الشباب والشعب المصري إلى الشوارع لعمل لجانا شعبية، لتقليل مخاطر غياب الدولة، وتحقيق الأمن، مضيفًا أن الجامعة قامت بعمل سلسلة ندوات تحت عنوان “الطريق إلى الدولة المصرية”.

وقال: قمت بتأليف كتاب فلسفة المواطن، وأسس بناء الدولة الحديثة، لبيان المقومات التي تقوم بها الدولة الحديثة، مضيفا أن الجامعة لها رؤية مجردة في هذا الإطار، وعملت على تكوين مجلس الثقافة والتنوير، الذي يضم نخبة من قادة الرأي والمفكرين، مشيرا إلى أن الجامعة ليست لتنوير العقول ومواجهة الإرهاب، فقط، بل تضع أسس عدم التمييز على أساس الدين، أو العرق، أو اللون”.

وأضاف أن وثيقة التنوير والثقافة، نصت على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي، ومن ثم دشنت الجامعة الصالون الثقافي الذي يستضيف أجيالا مختلفة من الشباب والشيوخ، لعمل حوارات مع الطلاب للتوعية بمفهوم الدولة والمجتمع، ودور الفرد.

وقال إن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، نصوصا دستورية، وللناس الحق في التأمين، مقابل واجب يتمثل في دفع الضرائب، وأكد أن أول وظائف الدولة، هي صيانة السلام والاستقرار، ولها الحق في استخدام القوة لتطبيق القانون، وضبط حركة المجتمع، وتنظيم عملية الموارد الطبيعية لخدمة مصالح المجتمع، وإدارة العلاقات الدولية.

