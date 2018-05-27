الخشت: تركيب جهاز رنين مغناطيسى بمستشفى أبو الريش بتكلفة 23 مليونًا

المال - خاصوافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تخصيص مبلغ 23 مليون جنيه من موارد الجامعة لشراء جهاز رنين مغناطيسى وتركيبه بمستشفى أبو الريش للأطفال" اليابانى" التابع للجامعة.وكانت اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة الأشعة التشخيصية انتهت من اختيار المواصفات المطلوبة وتحديد نوع الج

المال – خاص

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تخصيص مبلغ 23 مليون جنيه من موارد الجامعة لشراء جهاز رنين مغناطيسى وتركيبه بمستشفى أبو الريش للأطفال” اليابانى” التابع للجامعة.

وكانت اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة الأشعة التشخيصية انتهت من اختيار المواصفات المطلوبة وتحديد نوع الجهاز.

وذكرت مصادر طبية، أن الجهاز ذو تكنولوجيا متقدمة جدًا وسيكون طفرة فى التشخيص، وبالتالى فى العلاج لأطفال مستشفيات أبو الريش وأطفال مصر، من خلال دقة التشخيص وتحديد العلاج الأمثل.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن مستشفيات الأطفال التابعة للجامعة كانت فى حاجة ماسة لهذا الجهاز لتشخيص بعض أمراض الأطفال، موضحًا أن الجامعة ماضية فى تطوير مستشفى أبو الريش “المنيرة”، بإحلال وتجديد وحدة أمراض السكر والغدد الصماء، وشبكة الصرف الصحى، ووحدة أمراض الدم، وتطوير باقى الوحدات والبنية التحتية.

وأضاف الخشت، أن مشروع تطوير أبو الريش اليابانى، يتضمن تطوير الأقسام الداخلية والجراحة العامة وجراحة التخصصات، وتطوير القسم الداخلى لأقسام القلب، وتجديد المصاعد، وتطوير عمليات الدور الخامس، وبناء العيادات الخارجية الذى يستهدف رفع كفاءة المستشفى، وذلك بالتعاون مع “الجايكا” اليابانية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أهمية دور المجتمع المدنى والأفراد فى دعم مستشفيات أبو الريش التى تخدم الأطفال المرضى من جميع أنحاء مصر.