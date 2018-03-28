الخشت: بدء تنفيذ أعمال تطوير مستشفى قصر العينى

رئيس الجامعة: دعوة الشركات المصرية لتقديم العطاءاتأحمد اللاهونىأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم البدء فى التنفيذ الفعلى لأعمال تطوير مستشفى قصر العينى، موضحاً أنه تمت دعوة الشركات المصرية ذات الكفاءة المتخصصة وصاحبة الخبرة فى المشروعات المماثلة والمجالات ذات الصلة، لتقديم

رئيس الجامعة: دعوة الشركات المصرية لتقديم العطاءات

أحمد اللاهونى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم البدء فى التنفيذ الفعلى لأعمال تطوير مستشفى قصر العينى، موضحاً أنه تمت دعوة الشركات المصرية ذات الكفاءة المتخصصة وصاحبة الخبرة فى المشروعات المماثلة والمجالات ذات الصلة، لتقديم العطاءات والخدمات الاستشارية، وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف عن خطة تطوير قصر العينى 2020 الممول بقرض من صندوق التمويل السعودى بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، وذلك بالإجماع.

وتشمل أعمال تطوير قصر العيني، رفع كفاءة البنية التحتية والمبانى الأساسية بالمستشفى من خلال تجديد المبانى وتوريد وتركيب المعدات الطبية اللازمة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية للمستشفي، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية وخدمة المجتمع.

وقال الخشت، إن فريق العمل لمشروع ” قصر العينى 2020 ” انتهى من إعداد الرؤية الخاصة بالتطوير، والتى تستهدف تحويل المبنى الرئيسى لمستشفى المنيل الجامعى إلى مجموعة مستشفيات متخصصة، وتجديد عدد من المباني، وهى المستشفى الرئيسى وكل الممرات، والمختبر المركزي، ومبنى التنظير، واستكمال مبنى الملك فهد، ومجمع الجراحة المركزي، ومنطقة الجراحة المختلفة، ومبنى العناية المركزة، ومبنى علم الأورام الطبية، ومبنى أمراض النساء، ومبنى الأشعة، ومبنى متعدد الأغراض.

وتشمل أعمال التطوير، كذلك، تزويد المستشفى بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثة لتتواكب مع التطور التقنى للمعدات والأجهزة الطبية العالمية، وتوليد الطاقة بوضع ألواح طاقة شمسية على أسطح المستشفى بمساحة 193 مترا مربعا لتوليد 2179 كيلو وات، إلى جانب تطوير مستشفى الطوارئ، ومبنى العيادات الخارجية، وإضافة دد من العيادات.