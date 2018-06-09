الخشت: إعادة تشكيل وعى المصريين تبدأ بتغيير أفكارهم

المال - خاصحل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضيفًا على برنامج "ملفات على مكتب الرئيس"، الذى تقدمه الإعلامية الدكتورة منال العارف على إذاعة صوت العرب، ودار الحوار حول الملفات والقضايا التنموية بمصر والوطن العربى، وإعادة تشكيل الوعى المصرى.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال حواره م

المال – خاص

حل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضيفًا على برنامج “ملفات على مكتب الرئيس”، الذى تقدمه الإعلامية الدكتورة منال العارف على إذاعة صوت العرب، ودار الحوار حول الملفات والقضايا التنموية بمصر والوطن العربى، وإعادة تشكيل الوعى المصرى.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال حواره مع المال، إن إعادة تشكيل الوعى المصرى، مسألة بالغة الأهمية لأن مصر لن تتقدم بالزراعة والصناعة والتقدم التنموى فقط، بل لابد من تغيير أفكار الناس، قائلًا: “طرحنا مشروعا فى جامعة القاهرة، يتعلق بتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، ومن ثم تغيير طرق التفكير عند المصريين، لأن طريقة التفكير هى التى تحدد كل شيء.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إعادة تشكيل الوعى لن تكون بتأسيس خطاب دينى جديد فقط، ولكن بتأسيس خطاب ثقافى جديد، وفنى جديد، وعلمى جديد، مضيفًا “نحن بحاجة إلى عمل مراجعة للوعى كله، والوعى أعلى من الفكر، فهو البوتقة التى تضم العلم، والفكر، والثقاقة، والفن، والتعليم، والرياضة”.

وأوضح الخشت، أن تشكيل الوعى لا يمكن تنفيذه من خلال تشكيل لجان حكومية، بل من خلال نخبة من المفكرين وقادة الرأى والبحث العلمى، قائلًا: “أنا أؤمن بمبادرات المفكرين، فى هذا الإطار، وبالتالى مبادرات الجامعات، وجامعة القاهرة بأساتذتها ومفكريها وطلابها قادرون على إحداث التغيير”.

وأضاف الخشت، فى حواره بإذاعة صوت العرب، أن الوعى لن يتغير بدون تغيير الخطاب الإعلامى، مشيرًا إلى أن قادة الرأى فى الإعلام، يملكون التأثير فى تفكير الناس، فإذا لم يتم تغيير الخطاب الإعلامى لن يتغير شىء.