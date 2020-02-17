الخشت : إسناد تنفيذ «الكهروميكانيكا » بمستشفى الأطفال الياباني لمركز بحوث هندسة القاهرة

كلف د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة، بالإشراف على تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمبنى العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي (الياباني) التابع لمستشفيات جامعة القاهرة.

ووجه بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي فى أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطواريء والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية وعدم السماح بأي تقصير في العمل.

وأكد على استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبو الريش لزيادة قدرتها الاستيعابية، واستكمال المرحلة الثانية من التطوير.

وقال أن هناك قطاعات متعددة في المستشفيات والجامعة بشكل عام في وضع غير جيد منذ سنوات عديدة، ونعمل على تطويرها وإعادة تأهيليها ورفع كفاءتها وفق جدول زمني تدريجيًا، حتى لا تتعطل كلها عن العمل دفعة واحدة.