الخسائر تلاحق تجار الأسمنت بالإسكندرية وتدفع البعض للخروج من السوق

❐ مخيمر: بعضهم له مستحقات متأخرة لدى شركات مقاولات وأخرى كتسويات لدى المنتجينمعتز محمودتشهد سوق تجارة الأسمنت بالإسكندرية بعض الممارسات السلبية فى الآونة الأخيرة، أدت لتكبد تجار خسائر كبيرة، دفعتهم لبحث الخروج من السوق فى ظل ضعف الإقبال فى الأشهر الأخيرة، وتراجع هوامش أرباحهم تزامناً مع زيادة ال

❐ مخيمر: بعضهم له مستحقات متأخرة لدى شركات مقاولات وأخرى كتسويات لدى المنتجين

معتز محمود

تشهد سوق تجارة الأسمنت بالإسكندرية بعض الممارسات السلبية فى الآونة الأخيرة، أدت لتكبد تجار خسائر كبيرة، دفعتهم لبحث الخروج من السوق فى ظل ضعف الإقبال فى الأشهر الأخيرة، وتراجع هوامش أرباحهم تزامناً مع زيادة المصروفات الخاصة بهم.

أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن سوق الأسمنت بالمحافظة يعانى ضعف للمبيعات منذ عدة أشهر، ولجأ تجار إلى أساليب وممارسات تؤدى لإرباك السوق، وتضر بمصالح باقى التجار.

أضاف لـ«المال»، أن أبرز تلك الممارسات عمليات حرق الأسعار، والبيع بأقل عن سعر الشراء من المصانع وتكلفة النقل، لافتاً إلى أنه رصد عدد من هؤلاء التجار وسيتم مخاطبة الشركات لاتخاذ موقف حيالهم.

اعتبر رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن هناك حالة من الركود فى أسواق العديد من السلع، إلا أنها تؤثر بشكل ملحوظ على تجارة الأسمنت.

أشار إلى أن المنازعات المالية بين تجار الأسمنت ووزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب لا تزال مستمرة، وتسببت فى مشكلات مع تجار الأسمنت، وتحويل بعض التجار على آثارها للمحاكمة، بتهم التهرب الضريبى.

لفت إلى أن بعض التجار لديهم مستحقات لدى عدد من شركات المقاولات كمسحوبات بضائع لم تسدد أو مستحقات لدى شركات الأسمنت كجزء من التسويات الحسابية لفروق أسعار الشراء.

أكد مخيمر أن هناك مشكلة تواجه تجار الأسمنت منذ عدة أشهر، تكمن فى كيفية تحاسب الجهات الحكومية ضريبيا، لافتاً إلى أن عدد كبير من التجار أحيل لقضايا تهرب ضريبى، حين أن صغار التجار ليست لديهم مصروفات كبيرة.

أبدى عدد من أعضاء شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، رغبتهم الجدية فى الخروج من سوق الأسمنت، لعدم الجدوى الاقتصادية، فى ظل تعاظم التكاليف، وتراجع الأرباح التى يحققها التجار من النشاط.

ناقش التجار خلال الاجتماع الأول لشعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية منذ بداية العام الجارى، وضع السوق وسط تبادل الاتهامات بين عدد منهم حول المسئولية عن ظاهرة حرق الأسعار لسلعة الأسمنت فى أسواق المحافظة.

أكد مخيمر أنه رصد عدد التجار المخالفين هم 6 تجار فقط.

بدورهم رفض بعض التجار الاتهامات الموجهة إليهم من رئيس الشعبة بحرق الأسعار، معتبرين أنهم يقوموا بمجاراة السوق، حرصاً على عملائهم.

وعقب رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية قائلا، إن غياب التنسيق بين التجار فى المحافظة أمر سلبى، يزيد معاناة التجار، معتبراً أن هذه الفوضى لا توجد إلا فى الإسكندرية فقط «على حد وصفه».

أوضح مخيمر أن تجار الأسمنت فى القاهرة على سبيل المثال يلتزموا بالأسعار التى تحددها لهم الشركات المنتجة فإذا أعلنت الشركة سعر البيع 960 جنيهًا للطن يلتزم الجميع دون تخفيض جنيه واحد.

أشار أعضاء شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، خلال مشاركتهم بالاجتماع إلى أنهم لن ينساقوا لأسلوب المضاربات، وأنهم يقوموا ببرمجة مخازنهم على أسعار بيع معقولة، مع تحصيل مستحقاتهم من الأسواق، مشيرين إلى أن من يريد بالمضاربة ينعكس على السوق بشكل ملموس.

اقترح بعض أعضاء الشعبة، اللجوء لمقاطعة شركات ومصانع الأسمنت بالإسكندرية لمدة أسبوع، لإيصال رسالة لتلك الشركات والاستماع لمطالبهم.

أكد مخيمر أن اللجوء لهذا الإجراء رد فعل طبيعى لتجاهل الشركات لمطالب التجار خلال الفترة الماضية، وأن الشركات لا تلتفت إلى الخطابات والمطالب التى يتم توجيهها إليها عبر الغرفة التجارية، كما انها لا تقوم بحضور الاجتماعات رغم توجيه دعوات إليها، لمناقشة مطالب التجار، موضحاً أنه يمكن للتجار استغلال تلك الفترة لصيانة سياراتهم وشاحناتهم، بالتزامن مع المقاطعة.