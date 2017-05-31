الخزانة العامة تتحمل 7 مليارات تكلفة الخصومات الضريبية على الرواتب

المال ــ خاص: أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن التعديل الجديد فى قانون ضريبة الدخل، والخاص بزيادة قيمة الشريحة المعفاة مع منح خصومات ضريبية على باقى الشرائح الخاضعة للضريبة، سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيه، ويستفيد منها…

المال ــ خاص:

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن التعديل الجديد فى قانون ضريبة الدخل، والخاص بزيادة قيمة الشريحة المعفاة مع منح خصومات ضريبية على باقى الشرائح الخاضعة للضريبة، سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيه، ويستفيد منها 15 مليون أسرة، وستقوم اللائحة التنفيذية ببيان كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبى للشرائح المختلفة.

ووافق مجلس الوزراء، الإثنين الماضى، على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالى من 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر سواء فى القطاعين الحكومى أو الخاص فضلاً عن ممولى المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبى نحو 7 مليارات جنيه.

وأضاف المنير أنه مع زيادة حد الإعفاء، حيث تقرر أيضاً منح خصم ضريبى للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض مع زيادته، مضيفاً أن مشروع القانون ينص على منح خصم ضريبى بواقع %80 من الضريبة الواجبة السداد للواقعين فى الشريحة من 7200 حتى 30000 جنيه سنويًا، أما الشريحة من 30000 حتى 45000 جنيه سنوياً، فسيحصل أصحابها على خصم ضريبى بقيمة %40، ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 إلى 200000 جنيه سنوياً على خصم بواقع %5.

وضرب المنير مثلاً بأنه لو كان هناك مواطن يقع دخله فى الشريحة من 7200 – 30000 جنيه، وتبلغ الضريبة المستحقة عليه طبقاً للقانون 100 جنيه، فسيدفع 20 جنيهاً فقط، أى يحصل على إعفاء بواقع %80، الأمر الذى يعنى تحقيق زيادة فى دخول المواطنين مع عدالة تتمثل فى زيادة الميزة الضريبية لأصحاب الدخل الأقل من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتقل الميزة للدخل الأكبر حتى تختفى الميزة تماماً للشريحة التى يزيد دخلها على 200000 جنيه.

وأضاف أن الأخذ بمنهج الخصم الضريبى أو الائتمان الضريبى يتوافق مع المعمول به فى أفضل الممارسات العالمية ويحقق ما نص عليه الدستور “المادة 38” من تصاعدية الضريبة للأفراد.