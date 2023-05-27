الخزانة الأمريكية: سنعجز عن السداد مالم يتم رفع سقف الدين قبل 5 يونيو

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من عجز بلادها عن تسديد فواتيرها إذا لم يتفق أعضاء الكونجرس على رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو المقبل، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

ويمنح الأجل الجديد المزيد من الوقت للجمهوريين والبيت الأبيض للاتفاق، وإن كان الرئيس جو بايدن عبر عن أمله في التوصل سريعا إلى حل.

ويحدد الاتفاق، إذا حصل، إنفاق الدولة لمدة عامين، باستثناء قطاع الجيش، وبرامج قدماء المحاربين.

ومن بين النقاط العالقة بين الطرفين تشديد شروط الحصول على المساعدات الحكومية.

وقال بايدن أمس الجمعة في مؤتمر صحفي: “أملي أن نعرف هذه الليلة ما إذا كنا سنصل إلى اتفاق”، ولكن مضت الليلة دون أن يتوصل الطرفان إلى حل يرضيهما.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن موارد الولايات المتحدة لا تسمح، دون حصول اتفاق، للدولة بأن تفي بالتزاماتها المالية خلال أسبوع من 5 يونيو.

وأضافت أن التخلف عن سداد الديون سيضر بالاقتصاد وسيكون له تأثير عالمي.

ويطالب الجمهوريون بتقليص نفقات الدولة مقابل رفع سقف الدين البالغ 31.4 ترليون دولار، وهو القانون الذي يحدد حجم الديون التي يمكن للحكومة تحملها.

وسبق للخزانة الأمريكية أن حذرت من أن الولايات المتحدة قد لا تجد الأموال الكافية لتسديد جميع فواتيرها، بداية من الأول من يونيو، ما لم يرفع الكونجرس السقف ليسمح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال.