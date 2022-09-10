الخزانة الأمريكية تصدر توجيهات لضمان تفعيل السقف السعري للنفط الروسي

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات لضمان تفعيل السقف السعري للنفط الروسي ، مع التركيز على الوثائق التي يحتاجها القطاع الخاص للامتثال للبرنامج.

يمنح التوجيه، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، الشركات الخاصة مهمة فرض الحد الأقصى، من خلال السعي للحصول على شهادة بأن النفط الروسي يُباع بالسعر – أو أقل من السعر – الذي حددته الولايات المتحدة مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين. التوجيه موجه إلى شركات التأمين والشركات المالية التي تسهل تجارة النفط الدولية.

تفعيل السقف السعري للنفط الروسي

من المقرر أن يتم تطبيق الحد الأقصى بحلول 5 ديسمبر للنفط الخام، و5 فبراير 2023 للمنتجات البترولية، تماشياً مع تنفيذ الاتحاد الأوروبي الحظر على الخدمات المرتبطة بالنفط المنقول بحراً والمنتجات المكررة.

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة في البيان، إن البرنامج “سيعتمد على حفظ السجلات، وعملية التصديق التي تسمح لكل طرف في سلسلة التوريد الخاصة بالنفط الروسي المنقول بحراً، بإظهار أو تأكيد أن النفط قد تم شراؤه بالحد الأقصى للسعر أو أقل”.

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “تم تصميم عملية حفظ السجلات والمصادقة هذه، لتوفير ملاذ آمن لمقدمي الخدمات من المسؤولية عن خرق العقوبات”.

مراقبة العلامات الحمراء

كما حث البيان مزودي الخدمة على مراقبة بعض “العلامات الحمراء” التي تشير إلى مخالفات محتملة لسقف السعر، بما في ذلك الرفض أو الإحجام عن تقديم معلومات عن الأسعار وشروط الدفع المواتية بشكل غير عادي، وإشارات التلاعب في مستندات الشحن.

جاء إصدار التوجيه بعد ساعات من قول المسؤولين إن روسيا سيكون لديها حافز اقتصادي للمشاركة.

أكد نائب وزير الخزانة، والي أديمو الجمعة أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع تستحوذ على 90% من تأمين الشحن العالمي، إلى جانب غالبية خدمات التمويل والمدفوعات للسوق.

قال أديمو أيضاً، إن مجموعة السبع تعمل على جعل الأمر مباشراً بالنسبة إلى الشركات، لكي تمتثل للحد الأقصى لسعر النفط، مع فرض عواقب إذا سعت إلى الالتفاف عليه.

قال بن هاريس، مساعد وزير الخزانة الأميركية: “نحن بحاجة ماسة إلى تعاون القطاع الخاص من أجل تسهيل هذا الأمر.”