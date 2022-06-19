الخزانة الأمريكية تتوقع تباطؤ الاقتصاد .. مؤكدة: الركود ليس حتميا

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين في مقابلة مع قناة ABC، أنها تتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، مؤكدة أن الركود “ليس حتميًا على الإطلاق”.

وأشارت يلين -كما ورد في العربية- إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزال قويا، وأن سوق العمل قوية جدا.

واعتبرت أن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حرب روسيا في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية أيضا، إن أسباب التضخم عالمية وليست محلية؛ ومن غير المحتمل أن تتلاشى هذه العوامل على الفور.

من ناحية أخرى، ذكرت يلين أن الرئيس جو بايدن يراجع سياسة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، وأن بعضها الموروث عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب “لا يخدم أي غرض استراتيجي”.