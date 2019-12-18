الخزانات الاستراتيجية أدوات مطروح للاستعداد للسدة الشتوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في مطروح أن السدة الشتوية لمصادر المياه النيلية بمطروح ستبدأ من 11 إلى 18 يناير المقبل.

تستعد عدة جهات بمحافظة مطروح، وفى مقدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتطبيق السدة الشتوية السنوية لمصادر المياه والتى ستكون فى شهر يناير المقبل.

وتتمثل الاستعدادات لتلك الفترة فى ملىء الخزانات الإستراتيجية للمحافظة بسعة 210 ألف متر مكعب يوميا.

وسيكون منها 50 ألف م3 بخزانات السيركو و160 ألف بخزانات الكيلو 8 .

ملىء جميع الخزانات بالروافع الخاصة بالمدن والمراكز على طول الساحل الشمالي

كما سيتم العمل على ملىء جميع الخزانات بالروافع الخاصة بالمدن والمراكز على طول الساحل الشمالي وحتى محطة مياة جنوب العلمين.

وتشمل خزانات الروافع بمناطق العلمين – عبدالرحمن – الضبعة – فوكة – راس الحكمة وذلك بإجمالي طاقة تخزين 160 ألف م ٣.

السدة الشتوية لمصادر المياه النيلية بمطروح ستبدأ من 11 إلى 18 يناير المقبل

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أن السدة الشتوية لمصادر المياه النيلية بمطروح ستبدأ من 11 إلى 18 يناير المقبل.

من جانبه، قال الدكتور، إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أنه تم اتخاذ إجراءات حفاظا على توفير كميات المياه اللازمة خلال فترة السدة الشتوية.

وتشمل التركيز علي ملئ خزانات محطة جنوب العلمين بالكامل بطاقة 120 ألف م٣.

وبدورها، طالبت شركة مياه مطروح، مواطنى المحافظة بتخزين مياه الشرب فى الخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل تحسبا للسدة الشتوية.

وأكدت أنه سيتم تكثيف ضخ المياة للموطنين حتى فترة ما قبل السدة بيوم.

وأرجعت ذلك لمنح المواطنين الفرصة لتخزين المياة بالخزانات الأرضية الخاصة بهم.

وتستعد وزارة الموارد المائية والرى للسدة الشتوية.

ومن المقرر أن تبدأ فى 24 ديسمبر المقبل وتنتهى 3 فبراير، على أن تقسم المحافظات خلال هذه الفترة إلى 5 قطاعات.

ويجرى ضح مياه الشرب فقط فى هذه الفترة دون مياه الزراعة التى تكون خلالها الزراعات ليست فى حاجة إلى مياه.